El Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 0,38-2026-EF, ratificó hoy a César Alfonso Luna Victoria León como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), cargo que viene desempeñando desde el 6 de agosto del presente año.

La publicación se dio en el diario El Peruano, donde se designó a León como Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, para un nuevo período que empezará el 1 de octubre del 2026.

En los considerandos de la norma se recuerda que el jefe de la Sunat es designado por la presidenta de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas, por un período de cinco años.

En ese sentido, el 6 de agosto de este año, el Gobierno designó a César Luna Victoria León como jefe de la Sunat para que culmine el periodo que comprende desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de setiembre del 2026, por lo cual ha sido ratificado para el nuevo periodo que arranca mañana 1 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: Mypes piden reunión con el Gobierno tras aumento de sueldo mínimo

César Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con estudios de maestría en Derecho por la misma universidad. Posee una amplia trayectoria profesional en derecho tributario, corporativo y financiero, así como experiencia en gestión pública y asesoría especializada.

En el sector público, fue ministro de lo que hoy son el Ministerio Comercio Exterior y Turismo, y el Ministerio de la Producción; e integrante de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI). Además, ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP desde hace 40 años. Es asociado del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y fue presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA–Grupo Peruano).