La medida se dio mediante la Resolución Suprema N° 0,38-2026-EF. (Foto: GEC)
La medida se dio mediante la Resolución Suprema N° 0,38-2026-EF. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 0,38-2026-EF, ratificó hoy a César Alfonso Luna Victoria León como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), cargo que viene desempeñando desde el 6 de agosto del presente año.

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