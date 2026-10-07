¡Atención! Bono de S/300 será entregado a estos beneficiarios antes de terminar el año

Una nueva medida económica se contempla para los últimos meses de 2026 y contempla la entrega extraordinaria de S/300 por única vez. El anuncio se realizó este lunes 5 de octubre durante la presentación de un pedido de crédito suplementario ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, en medio de las acciones que el Gobierno plantea para afrontar el escenario generado por el Fenómeno El Niño. El desembolso está previsto para realizarse antes de que termine el año y forma parte de las medidas incluidas en esta nueva inyección de recursos al presupuesto público. A continuación, te contamos quiénes recibirían este apoyo económico, cuándo está previsto el pago y qué requisitos se deben cumplir para acceder al programa relacionado con esta medida.

¿QUÉ BENEFICIARIOS RECIBIRÁN EL BONO DE S/300?

El subsidio extraordinario está destinado a las personas que ya son beneficiarias de Pensión 65. Se trata de un programa dirigido a adultos mayores que viven en condiciones de pobreza extrema y que no cuentan con otro ingreso pensionario.

De acuerdo con lo informado ante el Parlamento, el número de personas que recibirían este pago se acerca a las 800 mil. Cada una obtendría S/300 por única vez, por lo que no se trata de un incremento permanente de la subvención que reciben mediante el programa.

La entrega forma parte de las medidas consideradas dentro del nuevo pedido de recursos presentado por el Ejecutivo al Congreso, que busca incorporar más de S/8 228 millones al presupuesto público para financiar distintas intervenciones prioritarias.

El subsidio está destinado a las personas que ya son beneficiarias de Pensión 65. / Foto: El Comercio

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL APOYO ECONÓMICO Y CUÁL ES SU FINALIDAD?

El bono extraordinario está previsto para los meses de noviembre y diciembre de 2026. De esta manera, el beneficio sería otorgado antes de terminar el año y llegaría durante el periodo en el que se espera una mayor incidencia de las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño.

El Ejecutivo ha señalado que parte del crédito suplementario será utilizada para afrontar este fenómeno durante los años 2026 y 2027. En ese contexto, el pago a los beneficiarios de Pensión 65 constituye una medida de apoyo económico para adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El bono extraordinario está previsto para los meses de noviembre y diciembre de 2026. | Foto: Andina

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA PERTENECER A PENSIÓN 65?

Para formar parte del programa, la persona debe cumplir conjuntamente con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más.

Contar con una clasificación de pobreza extrema correspondiente a su hogar, determinada mediante el SISFOH.

No recibir una pensión pública o privada, incluidas las prestaciones de EsSalud.

El cumplimiento de estas condiciones no significa que la incorporación sea inmediata, pues el ingreso depende de las vacantes disponibles. Para solicitarlo, se debe presentar realizar los siguiente pasos:

Presenta tu DNI y el Formulario 1000 correctamente llenado y firmado en la oficina de Pensión 65 más cercana o en la municipalidad correspondiente. El personal del programa se encargará de corroborar la información con las entidades correspondientes para validar el cumplimiento de los demás requisitos. Consulta tu estado de afilición utilizando el número de DNI o mediante el aplicativo Yachaq Pensión 65.

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