En los últimos meses, el diésel ha registrado el mayor incremento de precio entre los combustibles, impulsado por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales. Esta tendencia se produce en medio del conflicto en Medio Oriente y las interrupciones del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. Así, en el marco de un decreto de urgencia destinado a afrontar el alza de la gasolina en el país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció los requisitos que deben cumplir los mototaxistas para acceder a un subsidio focalizado de hasta S/100 mensuales por beneficiario. Esta medida tiene como objetivo aliviar temporalmente los costos operativos de este grupo de conductores ante el incremento de los precios del diésel. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL SUBSIDIO DE HASTA S/100 MENSUALES PARA COMBUSTIBLE DIRIGIDO A MOTOTAXISTAS?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios no necesitan estar empadronados ni realizar trámites ante gobiernos locales o municipalidades para acceder al subsidio económico de S/4 por galón de gasolina o gasohol. Sin embargo, para acceder al beneficio, los conductores de estos vehículos menores deben completar un formulario en el aplicativo habilitado por el MEF (LINK) y esperar que la Sunat y el ministerio validen la información proporcionada. Posteriormente, los datos serán remitidos al Banco de la Nación, entidad encargada de entregar el bono a este grupo de transportistas o a sus representantes legales. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, los requisitos que se deben cumplir para obtener el subsidio:

Contar con DNI vigente.

Presentar licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.

Tener un vehículo L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

Contar con SOAT vigente o CAT emitido por una AFOCAT.

Comprar combustible en servicentros de Loreto, Ucayali o Madre de Dios registrados en Osinergmin y con comprobante electrónico.

MEF APRUEBA RESPALDO ECONÓMICO PARA BONO DE RECONOCIMIENTO Y BONO COMPLEMENTARIO DE LA ONP 2026

A través del Decreto Supremo n.° 136-2026-EF, publicado en el diario El Peruano, se estableció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la garantía del Gobierno para la emisión de Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios de la Oficina de Normalización Previsional por un monto de hasta S/42 millones durante el año 2026. Este beneficio está dirigido exclusivamente a los afiliados que migraron de la ONP a una AFP, con el objetivo de reconocer y preservar el valor de los aportes efectuados al sistema público, incorporándolos a su fondo de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones.

Así, para acceder al bono, se debe presentar una solicitud ante el sistema privado correspondiente, que la remitirá a la ONP para su evaluación. El beneficio se hace efectivo al alcanzar la edad de jubilación o, en casos de invalidez o fallecimiento, dentro de los plazos establecidos por la normativa. En tanto, el otro beneficio son para los afiliados que cumplen los requisitos dictaminados por ley, entre ellos quienes desempeñaron actividades consideradas de alto riesgo. Finalmente, la norma señala que la ONP financiará este año el pago de estos bonos con cargo a su presupuesto institucional, conforme comparte RPP.