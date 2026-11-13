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Resumen

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FISE financiará la conversión de vehículos privados al GNV con un bono de S/2.000.
FISE financiará la conversión de vehículos privados al GNV con un bono de S/2.000.
Por Redacción Economía

El alza en el precio de los combustibles líquidos obliga a buscar alternativas más económicas para los usuarios particulares de vehículos. Una es el gas natural vehicular (GNV).

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