El alza en el precio de los combustibles líquidos obliga a buscar alternativas más económicas para los usuarios particulares de vehículos. Una es el gas natural vehicular (GNV).

Para ello el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) viene promoviendo alternativas como el Bono Provincia, que otorga un subsidio de S/ 2,000 a las personas naturales sin negocio que realicen la conversión de sus vehículos gasolineros al GNV fuera de Lima y Callao.

El bono es otorgado a través del Programa Ahorro GNV y se aplica como un descuento sobre el saldo financiado de la conversión.

El monto restante puede financiarse en cuotas sin intereses, de acuerdo con las condiciones del programa, facilitando que los propietarios puedan realizar el cambio de combustible.

Los interesados pueden consultar los requisitos, las condiciones y los establecimientos participantes en www.fise.pe/ahorro-gnv.