Los motores turbo ya no son exclusivos de los vehículos deportivos y hoy equipan a numerosos modelos del mercado peruano. Al mismo tiempo, el alza en el precio de los combustibles ha impulsado la conversión a GNV y GLP para reducir costos. Pero, ¿qué ocurre cuando ambas tecnologías se combinan? Persisten dudas sobre si el gas puede afectar el turbo, reducir el rendimiento o acortar la vida útil del motor.

Para los especialistas consultados por Ruedas & Tuercas, la respuesta no es absoluta. Todo depende de la tecnología utilizada, el tipo de motor y, sobre todo, del uso que se le dará al vehículo.

¿Se puede convertir un motor turbo a gas?

Para Nicolás Chipana, jefe de Autogas Jireh, la respuesta es clara: sí. De hecho, explica que actualmente los motores turbo pueden convertirse a GNV o GLP prácticamente con la misma facilidad que un motor atmosférico, siempre que se emplee la tecnología adecuada.

No obstante, el especialista advierte que no todos los motores turbo son iguales. Según explica, existen configuraciones que utilizan intercooler aire-aire y otras que recurren a intercooler refrigerado por líquido. En el primer caso, el aire exterior enfría el aire caliente del turbocompresor, mientras que en el otro caso se enfría utilizando un líquido refrigerante. Esta diferencia resulta importante porque determina la forma en que se gestiona la temperatura del aire comprimido antes de ingresar al motor.

El intercooler de un auto. (Foto: Mapfre) / Mapfre

“Los motores turbo con intercooler de aire pueden trabajar perfectamente con gas. En otros casos es necesario mantener un aporte de gasolina para garantizar un funcionamiento adecuado”, señala Chipana.

Esta precisión es relevante porque uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que todos los motores turbo reaccionan de la misma manera frente a una conversión.

El mito de que el gas destruye el turbo

Durante años circuló la idea de que instalar un sistema de gas en un vehículo turbo era prácticamente una sentencia de muerte para el motor. Benjamín Aróstegui, director de la Facultad de Ingeniería de Cibertec, considera que esta percepción tiene parte de verdad, aunque también responde a una realidad tecnológica que ha cambiado significativamente.

“Los sistemas modernos han evolucionado mucho gracias a la electrónica. Hoy estamos hablando de tecnologías de quinta y sexta generación que permiten una gestión mucho más precisa del combustible”, explica.

Una de las piezas que podría verse afectado si es que se descuida el motor turbo a gas es el turbocompresor. (Foto: Difusión)

Según el especialista, los sistemas más avanzados ya no funcionan exclusivamente con gas. En determinadas condiciones combinan pequeñas cantidades de gasolina con GNV o GLP, reduciendo el impacto que el nuevo combustible puede tener sobre el funcionamiento del motor.

Sin embargo, Aróstegui recuerda que ningún motor turbo fue diseñado originalmente para trabajar con gas. Por ello, aunque la tecnología ha avanzado considerablemente, siguen existiendo factores que deben considerarse antes de realizar una conversión.

“No se puede decir que el daño desaparece por completo. Lo que ocurre es que los sistemas actuales logran reducir significativamente sus efectos”, sostiene.

La temperatura, el verdadero desafío

Si existe un concepto que se repite constantemente en la explicación técnica de Aróstegui es la temperatura. El funcionamiento de un motor turbo se basa en aumentar la cantidad de aire que ingresa a la cámara de combustión. Al comprimirse más aire, se genera una combustión más intensa, lo que se traduce en un incremento de potencia. Sin embargo, este proceso también eleva las temperaturas internas del motor.

Cuando a esa ecuación se añade un combustible gaseoso, el escenario se vuelve más complejo. “El problema principal no es la pérdida de potencia, sino el aumento sostenido de la temperatura de trabajo”, explica Aróstegui.

Los motores turbo funcionan a una temperatura mayor que los motores atmosféricos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Según detalla, un motor turbo convertido a gas puede mantener niveles de desempeño muy similares a los obtenidos con gasolina. El conductor difícilmente notará diferencias en aceleración o respuesta. El inconveniente aparece a largo plazo, cuando el motor permanece sometido durante años a temperaturas superiores a aquellas para las que fue diseñado originalmente.

Esa exigencia térmica puede terminar afectando componentes críticos como la culata, las válvulas y los sistemas de sellado. “La alta temperatura puede provocar deformaciones que terminan generando pérdidas de hermeticidad, fugas de compresión e incluso mezclas indeseadas entre aceite y refrigerante”, advierte.

¿Qué combustible conviene más?

La elección entre GNV y GLP también genera debate. Desde el punto de vista económico, el GNV suele ofrecer un ahorro superior. Sin embargo, Aróstegui considera que el GLP presenta ciertas ventajas mecánicas.

“El GLP tiene un comportamiento más parecido al de la gasolina y trabaja a temperaturas ligeramente menores que el GNV”, señala.

La conversión de vehículos a gas natural refuerza la eficiencia operativa de transportistas en la región. (Foto: COFIDE)

Esto no significa que el GNV sea una mala alternativa. De hecho, sigue siendo la opción preferida para quienes buscan maximizar el ahorro en combustible. La decisión dependerá del equilibrio que cada usuario quiera establecer entre costos operativos y exigencia mecánica.

La importancia de la generación del sistema

Tanto Chipana como Aróstegui coinciden en que el éxito de una conversión depende en gran medida de la tecnología utilizada. Los sistemas antiguos podían presentar limitaciones importantes, especialmente en motores modernos con inyección directa. Hoy la situación es diferente.

Aróstegui recomienda optar por sistemas de sexta generación cuando se trata de vehículos turboalimentados. Estas soluciones incorporan gestión electrónica avanzada y permiten combinar gas con pequeñas cantidades de gasolina para proteger componentes sensibles.

Además, subraya la necesidad de verificar previamente si el motor cuenta con inyección directa o indirecta. “Hace algunos años los motores de inyección directa representaban un problema para las conversiones. Actualmente ya existen soluciones, pero requieren sistemas de última generación”, explica.

¿Realmente vale la pena?

La respuesta depende del uso. Para un conductor particular que utiliza su vehículo únicamente para desplazamientos diarios, el beneficio económico podría no justificar completamente los riesgos asociados a una modificación mecánica de largo plazo.

En cambio, para vehículos que recorren grandes distancias todos los días, el panorama cambia radicalmente.“Si hablamos de taxis, aplicaciones de movilidad o vehículos de trabajo, el ahorro acumulado puede compensar ampliamente una eventual reducción en la vida útil del motor”, afirma Aróstegui.

Según el académico, un usuario profesional puede recuperar rápidamente la inversión gracias al menor costo por kilómetro recorrido. Chipana coincide con esta visión y añade que la clave está en realizar la instalación en talleres especializados y respetar los programas de mantenimiento.

El Gobierno financia al 100%, sin pago de cuota inicial ni intereses, el proceso de la conversión de vehículos livianos de gasolina o GLP (autos y camionetas) a gas natural vehicular (GNV). (Foto: MTC)

El error más costoso

Más allá de la elección entre GNV o GLP, ambos especialistas consideran que el mayor riesgo sigue siendo una instalación deficiente. Una calibración incorrecta, componentes de baja calidad o la ausencia de mantenimiento pueden provocar problemas mucho antes de lo esperado.

Por ello, recomiendan verificar la experiencia del taller, utilizar equipos certificados y realizar revisiones periódicas del sistema. En otras palabras, el gas no es el problema.

Una decisión que exige información

La evolución de los sistemas de conversión ha permitido que los motores turbo puedan operar con GNV o GLP de manera mucho más eficiente que hace algunos años. Sin embargo, eso no significa que todas las conversiones sean iguales ni que estén libres de consecuencias.

Los especialistas coinciden en que la tecnología actual ha reducido considerablemente los riesgos, especialmente cuando se utilizan sistemas de quinta y sexta generación. Aun así, factores como la temperatura de operación, la calidad de la instalación y el tipo de uso continúan siendo determinantes.

Para quienes recorren miles de kilómetros al mes, el ahorro puede justificar plenamente la inversión. Para quienes utilizan el vehículo de manera ocasional, la conveniencia merece un análisis más cuidadoso.