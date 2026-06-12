Por Fernando Roca Canales

Los motores turbo ya no son exclusivos de los vehículos deportivos y hoy equipan a numerosos modelos del mercado peruano. Al mismo tiempo, el alza en el precio de los combustibles ha impulsado la conversión a GNV y GLP para reducir costos. Pero, ¿qué ocurre cuando ambas tecnologías se combinan? Persisten dudas sobre si el gas puede afectar el turbo, reducir el rendimiento o acortar la vida útil del motor.

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