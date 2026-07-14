Vista de las plazas traseras, con salidas de aire acondicionado. (Foto: Fernando Roca)
Vista de las plazas traseras, con salidas de aire acondicionado. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

Durante gran parte del siglo XX, la caja de cambios manual fue el estándar de la industria automotriz. Sin embargo, el panorama actual muestra una realidad muy diferente: cada vez menos modelos la ofrecen y su presencia en los concesionarios disminuye año tras año. La combinación de avances tecnológicos, cambios en las preferencias de los consumidores y la expansión de los vehículos electrificados está acelerando una transformación que podría llevar a la transmisión manual a convertirse en una rareza.

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