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Resumen

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A diferencia del Omoda 5, el Jaecoo 5 tiene un diseño con bordes cuadrados lo que le da mayor amplitud en el interior. (Foto: Fernando Roca)
A diferencia del Omoda 5, el Jaecoo 5 tiene un diseño con bordes cuadrados lo que le da mayor amplitud en el interior. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

El mercado peruano de SUV compactos continúa incorporando nuevos participantes. Uno de los más recientes es el Jaecoo 5, modelo que amplía la oferta de la marca china en el país y se posiciona como la alternativa de acceso dentro de su portafolio. Con una longitud de 4,38 metros, un motor turboalimentado de 1,5 litros y un diseño que adopta varios elementos presentes en los modelos de mayor tamaño de la marca, busca captar a un público que prioriza la versatilidad para el uso diario sin renunciar a la posibilidad de realizar viajes fuera de la ciudad.

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