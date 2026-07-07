La versión evaluada fue la Essence, equipada con un motor de gasolina de 145 hp y 210nm de torque, asociado a una transmisión CVT con nueve relaciones simuladas y tracción delantera. Sobre el papel, las cifras lo ubican dentro del promedio del segmento, donde actualmente compite con modelos provenientes de diversas marcas asiáticas y tradicionales.

Desde el exterior, el Jaecoo 5 adopta un lenguaje de diseño que privilegia las líneas rectas y las superficies limpias. La parrilla frontal de gran tamaño y la posición elevada de la carrocería buscan transmitir una imagen asociada a los SUV de orientación aventurera, aunque sus dimensiones lo mantienen dentro del ámbito de los vehículos compactos.

La parrilla tiene un diseño de estilo barras verticales que le dan una personalidad particular. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La distancia entre ejes de 2.620 mm permite aprovechar adecuadamente el espacio interior. Durante la prueba, cuatro ocupantes adultos viajaron sin restricciones importantes en las plazas posteriores, mientras que la capacidad de maletera de 480 litros resultó suficiente para transportar equipaje correspondiente a un viaje de fin de semana.

El Jaecoo 5 tiene 4.380 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de alto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El habitáculo presenta una distribución sencilla y de rápida adaptación. La versión Essence incorpora un panel de instrumentos digital de 8 pulgadas y una pantalla multimedia de 9 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Los comandos principales permanecen al alcance del conductor y la curva de aprendizaje es reducida para quienes utilizan el vehículo por primera vez.

El interior del Jaecoo 5. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los materiales empleados combinan superficies rígidas con zonas de tacto más suave en los puntos de contacto frecuentes. Si bien la propuesta no apunta al nivel de sofisticación de modelos pertenecientes a segmentos superiores, la percepción general se encuentra en línea con lo que actualmente ofrece buena parte de los SUV compactos comercializados en el país.

Durante los días de prueba, el Jaecoo 5 fue utilizado principalmente en recorridos urbanos, donde mostró una configuración orientada al confort. La dirección eléctrica presenta una asistencia ligera a bajas velocidades, facilitando las maniobras de estacionamiento y los desplazamientos en espacios reducidos.

El motor turbo de 1,5 litros entrega su torque de manera progresiva y trabaja en conjunto con una transmisión CVT calibrada para simular cambios de marcha. En circulación urbana, esta configuración prioriza la suavidad por encima de las aceleraciones bruscas, característica que suele ser valorada por conductores que enfrentan diariamente condiciones de tráfico intenso.

Las luces cuentan con función follow me home, mientras que los espejos laterales son ajustables eléctricamente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En carretera, el conjunto mantiene un desempeño consistente. Las recuperaciones para adelantamientos requieren una mayor demanda del acelerador en comparación con transmisiones automáticas convencionales, aunque la respuesta general resulta suficiente para mantener ritmos de circulación habituales en carretera.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la evaluación fue el trabajo de la suspensión. El esquema independiente MacPherson en el eje delantero y multilink en el posterior permite filtrar adecuadamente las irregularidades presentes en diversas vías urbanas y carreteras secundarias. La configuración prioriza el confort de marcha y limita la transmisión de impactos al habitáculo.

En curvas y cambios de dirección, el comportamiento se mantiene dentro de parámetros previsibles. El control electrónico de estabilidad interviene cuando es necesario y la carrocería presenta inclinaciones acordes con el enfoque familiar y urbano del vehículo.

Aunque la versión evaluada cuenta únicamente con tracción delantera, el Jaecoo 5 incorpora algunos elementos que amplían su rango de uso más allá del asfalto. La posición de manejo elevada, el despeje al suelo y los modos de conducción Eco, Normal y Sport permiten afrontar caminos afirmados y superficies de baja adherencia con relativa facilidad. Sin embargo, no se trata de un vehículo concebido para recorridos todoterreno exigentes, sino de un SUV orientado principalmente a la ciudad y a desplazamientos ocasionales por rutas no pavimentadas.

En materia de seguridad, la versión Essence incorpora seis airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, cámara de retroceso y sensores posteriores de estacionamiento. La dotación cubre los elementos fundamentales que actualmente exige el segmento. Las asistencias avanzadas a la conducción, como el control crucero adaptativo o el frenado autónomo de emergencia, están reservadas para la versión Prime.

En la zaga destaca su spoiler trasero con tercera luz de freno. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Otro aspecto relevante durante la prueba fue el consumo de combustible. En un recorrido que combinó ciudad, vías rápidas y carretera, el vehículo registró un rendimiento promedio cercano a los 48 kilómetros por galón. El resultado fue obtenido bajo condiciones de uso habituales y utilizando principalmente los modos de conducción Eco y Normal.

El tanque de combustible de 51 litros contribuye además a ofrecer una autonomía suficiente para desplazamientos de larga distancia sin necesidad de realizar recargas frecuentes.

La llegada del Jaecoo 5 se produce en un momento en que los SUV compactos concentran una parte importante de las preferencias del mercado peruano. De hecho, es unos de los segmentos de mayor crecimiento según cifras de la AAP. En ese contexto, el modelo apuesta por una combinación de espacio interior, equipamiento tecnológico, eficiencia de combustible y una puesta a punto orientada al confort.

Tras varios días de manejo, la principal conclusión es que el Jaecoo 5 se presenta como una propuesta enfocada en quienes buscan un vehículo para el uso cotidiano, con capacidad para realizar viajes de fin de semana y afrontar caminos de baja dificultad fuera de la ciudad. Su comportamiento dinámico, consumo registrado durante la prueba y nivel de equipamiento lo posicionan como un nuevo participante dentro de una categoría donde la competencia continúa creciendo y donde la diferenciación depende cada vez más del equilibrio general que de un atributo específico.