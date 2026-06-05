Por Fernando Roca Canales

Hasta hace algunos años, reparar un vehículo implicaba principalmente sustituir piezas mecánicas desgastadas o corregir daños en la carrocería. Sin embargo, la evolución tecnológica de la industria automotriz ha cambiado por completo ese escenario. Hoy, detrás de un simple parachoques pueden esconderse radares, cámaras, sensores y módulos electrónicos que requieren procesos de diagnóstico, programación y calibración especializados.

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