Un peatón previo a cruzar una gran avenida. (Foto: Pexels/Katrīne Skrebele)
Un peatón previo a cruzar una gran avenida. (Foto: Pexels/Katrīne Skrebele)
/ Pexels/Katrīne Skrebele
Por Redacción EC

Compartir la vía es, ante todo, un ejercicio de convivencia. Cada trayecto en la ciudad involucra a distintos actores como conductores, peatones, ciclistas, que dependen de pequeños gestos de respeto mutuo para que el tránsito fluya sin fricciones. El Día del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, es una buena ocasión para poner el foco en esos hábitos que, aunque simples, tienen un impacto directo en la calidad de vida urbana.

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