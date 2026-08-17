Compartir la vía es, ante todo, un ejercicio de convivencia. Cada trayecto en la ciudad involucra a distintos actores como conductores, peatones, ciclistas, que dependen de pequeños gestos de respeto mutuo para que el tránsito fluya sin fricciones. El Día del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, es una buena ocasión para poner el foco en esos hábitos que, aunque simples, tienen un impacto directo en la calidad de vida urbana.

Uno de los gestos más significativos, y a la vez más olvidados, es ceder el paso al peatón en los cruces. Un segundo de espera por parte del conductor no solo previene accidentes, sino que refuerza una cultura de respeto que beneficia a toda la ciudad.

Para Automotores Inka, esta fecha también es una oportunidad para poner en agenda un problema menos visible pero igualmente relevante para la convivencia urbana: la contaminación sonora. El uso excesivo del claxon es, según especialistas, una de las principales fuentes de ruido en las ciudades peruanas, muy por encima de los niveles que la Organización Mundial de la Salud considera saludables. Reducir su uso innecesario no solo mejora la experiencia de manejo, también contribuye directamente al bienestar de quienes viven, caminan y conducen en el mismo espacio.

En ese sentido, la evolución tecnológica de los vehículos también juega un rol clave en proteger al peatón antes de que el riesgo se convierta en accidente.

El sistema de frenado autónomo de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés) detecta a tiempo la presencia de un peatón y frena el vehículo de forma automática si el conductor no reacciona a tiempo; el control de estabilidad (ESP/ESC) y el control de tracción (ASR) ayudan a mantener el auto bajo control ante un frenado brusco o una maniobra evasiva, evitando derrapes o pérdida de adherencia; y las luces adaptativas mejoran la visibilidad nocturna ajustando el haz de luz según la velocidad y el giro del volante, un factor que incide directamente en los atropellos en horario de baja luz.

Estos sistemas, agrupados bajo el concepto de seguridad activa, en conjunto representan un aliado adicional, no un sustituto, de esos hábitos de respeto en la vía.

“La convivencia vial se construye con gestos simples: dar el paso a un peatón, moderar el uso del claxon, mantener la calma al conducir. La tecnología puede acompañar este cambio, pero el respeto sigue siendo la base de una ciudad más humana y armoniosa”, señala Luis Fernando Sánchez, Gerente Comercial de Automotores Inka.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que deste 17 de agosto es una invitación a repensar la movilidad desde el respeto cotidiano y el avance tecnológico en conjunto: menos ruido, más pausas para el peatón y una ciudad donde todos puedan transitar en armonía.