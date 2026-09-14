El GR YARIS Rally1 se basa en el modelo de producción GR YARIS de calle, que a su vez fue desarrollado utilizando la experiencia adquirida por los ingenieros de TGR-WRT en la competición con el Yaris WRC de primera generación. (Foto: Toyota)
El GR YARIS Rally1 se basa en el modelo de producción GR YARIS de calle, que a su vez fue desarrollado utilizando la experiencia adquirida por los ingenieros de TGR-WRT en la competición con el Yaris WRC de primera generación. (Foto: Toyota)
/ Hannu Rainamo
Por Redacción EC

Oliver Solberg volvió a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Rally. El piloto de Toyota Gazoo Racing ganó el Rally Chile 2026 junto a su copiloto Elliott Edmondson, después de completar tres jornadas de competencia y superar por 16,6 segundos al nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier, también con un Toyota.

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