Oliver Solberg volvió a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Rally. El piloto de Toyota Gazoo Racing ganó el Rally Chile 2026 junto a su copiloto Elliott Edmondson, después de completar tres jornadas de competencia y superar por 16,6 segundos al nueve veces campeón mundial Sébastien Ogier, también con un Toyota.

El resultado tuvo una importancia adicional para Toyota. La marca japonesa aseguró en Chile su sexto campeonato consecutivo de constructores y alcanzó su décimo título de fabricantes en la historia del WRC, igualando el registro de Lancia.

Pero detrás de esta victoria está uno de los elementos más importantes de la estructura japonesa en el Mundial: el Toyota GR Yaris Rally1, un auto desarrollado específicamente para la máxima categoría del WRC por Toyota Gazoo Racing World Rally Team.

El Yaris WRC, que debutó en los rallies en 2017, fue el primer coche que Toyota construyó para la máxima categoría del rally en dos décadas. (Foto: TGR) / Hannu Rainamo

Un GR Yaris que solo conserva la esencia

Aunque su nombre está relacionado con el GR Yaris que se puede comprar como auto de calle, el Rally1 es prácticamente otro vehículo. Toyota explica que fue desarrollado desde una hoja en blanco para responder a las regulaciones Rally1 que entraron en vigencia en 2022. Su construcción utiliza un chasis tubular tipo spaceframe, diseñado para ofrecer una elevada protección al piloto y copiloto.

La relación con el modelo de producción está principalmente en el concepto y en la experiencia que Toyota obtiene del automovilismo. El GR Yaris Rally1 toma como punto de partida la filosofía del GR Yaris de calle, mientras que las soluciones desarrolladas para la competición sirven también como laboratorio para futuros vehículos de producción.

En sus dimensiones, el auto de rally mide 4,225 metros de largo incluyendo sus elementos aerodinámicos y 1,875 metros de ancho. Su distancia entre ejes llega a 2,630 mm y el peso mínimo reglamentario es de apenas 1.180 kg.

Su peso está adecuado a las regulaciones del WRC, por lo que debe cumplir con el peso mínimo de 1.180 kg. (Foto: TGR) / Hannu Rainamo

Más de 370 caballos para los tramos del WRC

El GR Yaris Rally1 utiliza un motor de cuatro cilindros en línea, turboalimentado y con inyección directa, de 1,6 litros. Según las especificaciones publicadas por Toyota Gazoo Racing, desarrolla más de 370 nm y supera los 425 nm de torque.

La potencia se transmite mediante una caja mecánica de cinco velocidades y un sistema de tracción integral. A diferencia de los autos convencionales, el sistema utiliza dos diferenciales mecánicos y no cuenta con un diferencial central activo. Su velocidad máxima declarada alcanza los 201 km/h, aunque puede variar de acuerdo con la relación final utilizada en cada competencia.

También existen diferencias importantes en el sistema de frenado. Para las pruebas sobre tierra utiliza discos de 300 mm, mientras que en asfalto el sistema puede incorporar discos de hasta 370 mm. La suspensión y la configuración del auto son adaptadas de acuerdo con las características de cada superficie.

Bajo el capó utiliza un motor de 1,6 litros turbo de tres cilindros que desarrolla 370 hp. (Foto: TGR) / Hannu Rainamo

Del híbrido a un auto más ligero

Una de las principales transformaciones del GR Yaris Rally1 ocurrió en 2025, cuando el reglamento eliminó el sistema híbrido que había caracterizado a esta categoría desde 2022.

Con esta modificación, el peso mínimo pasó de 1.260 a 1.180 kg y el diámetro del restrictor de aire se redujo de 36 a 35 mm para mantener una relación de potencia y peso competitiva. Toyota también modificó elementos como el sistema de escape, los árboles de levas y las relaciones de transmisión para adaptar el vehículo a las nuevas reglas.

Para 2026, TGR-WRT continuó evolucionando el auto. El equipo trabajó especialmente en la aerodinámica y la suspensión, además de incorporar un nuevo alerón trasero y diferentes posibilidades de puesta a punto.

El resultado se pudo comprobar en los caminos de Chile. Solberg mantuvo el liderazgo durante buena parte de la competencia y finalmente consiguió su segunda victoria de la temporada, después del triunfo conseguido en Montecarlo.

Así, el GR Yaris Rally1 volvió a demostrar que, aunque comparte nombre y filosofía con el pequeño deportivo de Toyota que circula por las calles, su verdadero propósito está muy lejos de un auto convencional: fue construido para soportar saltos, barro, piedras, altas velocidades y algunos de los tramos más exigentes del automovilismo mundial.