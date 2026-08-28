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Resumen

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Seis meses después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el conflicto parece haber entrado en una etapa distinta a la que imaginaron sus protagonistas. La ofensiva comenzó el 28 de febrero con el objetivo de golpear el programa nuclear iraní y reducir sus capacidades militares, pero la guerra se prolongó mucho más de lo previsto.

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