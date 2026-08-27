El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que continúan elaborando una lista del número de estadounidenses desaparecidos en las devastadoras riadas en la frontera entre Nepal y Tibet, que estima entre 50 y 60 ciudadanos, y prevé que haya “víctimas mortales”.

“Había unos 50 o 60 estadounidenses allí; aún no tenemos la lista completa, pero esperamos que estén bien. Sin embargo, la situación tenía muy mala pinta. Lamentablemente, es probable que haya víctimas mortales”, declaró a un grupo de periodistas en el Despacho Oval.

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Trump describió la catástrofe como “terrible” y ofreció toda la ayuda necesaria a Nepal, con el que mantiene una buena relación: “No fue solo agua; fue una mezcla de barro y agua. Nadie había visto nunca algo así: edificios muy sólidos y bien construidos quedaron arrasados ​​como si fueran simples palillos”, añadió.

Donald Trump se pronunció sobre las inundaciones en Nepal y Tíbet y dijo que siguen monitoreando la situación de sus connacionales. (Foto: EFE)

El Departamento de Estado de EE.UU. informó este miércoles de que su Embajada en Katmandú “trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales para localizar y asistir a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las zonas afectadas” e instó a quienes necesiten asistencia a contactar con la legación diplomática.

Washington ordenó el envío este miércoles de 500.000 dólares para emergencias y un asesor en respuesta a desastres para apoyar las labores de asistencia.

La Policía nepalí elevó a 389 los cadáveres recuperados en el país, mientras que 910 personas continúan sin contacto, entre ellas 517 extranjeros.