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Resumen

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Donald Trump se pronunció sobre las inundaciones en Nepal y Tíbet y dijo que siguen monitoreando la situación de sus connacionales. (Foto: EFE)
Donald Trump se pronunció sobre las inundaciones en Nepal y Tíbet y dijo que siguen monitoreando la situación de sus connacionales. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que continúan elaborando una lista del número de estadounidenses desaparecidos en las devastadoras riadas en la frontera entre Nepal y Tibet, que estima entre 50 y 60 ciudadanos, y prevé que haya “víctimas mortales”.

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