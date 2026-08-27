El rey Harald V de Noruega (R) y la reina Sonja de Noruega (L) junto a activistas en Noruega, el 10 de diciembre de 2022. (Foto de Lise Serud / NTB / AFP / referencial)
El rey Harald V de Noruega (R) y la reina Sonja de Noruega (L) junto a activistas en Noruega, el 10 de diciembre de 2022. (Foto de Lise Serud / NTB / AFP / referencial)
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El rey Harald V de Noruega, de 89 años e ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra “muy grave”, informó este jueves la Casa Real.

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