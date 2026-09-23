Horóscopo de HOY, miércoles 23 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá buen ojo para detectar negocios o proyectos con el mayor potencial. Amor: recibirá críticas por sus actitudes indiferentes o impulsivas pero las revertirá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará expectante; se avecinan cambios de raíz. Amor: la comunicación será fluida y mejorará el ánimo en la relación; dulce armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con aguda intuición se multiplicarán sus iniciativas y alcanzará metas. Amor: creerá que en la relación no valoran sus atenciones pero será una confusión.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que tomarán por sorpresa a los demás y todo mejorará. Amor: su encanto se percibirá irresistible y disipará las dudas de cierta persona.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para iniciar una actividad independiente y será con éxito. Amor: momentos de calidez podrían ser opacados por una discusión que inicia de la nada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta laboral que reúne las mejores condiciones. Amor: descubrirá afinidades que surgen con cierta persona y facilitan el romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para acercar posiciones en pugna será valorado por el entorno. Amor: una respuesta negativa alterará toda la paz lograda y dañará la armonía.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se enfrentará a gente que no conoce adecuadamente los trabajos. Amor: su encanto no será pasado por alto en el entorno y surgirá un encuentro inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará las riendas en un proyecto que nadie puede resolver. Amor: las discusiones dejarán de ser el modo de resolver las diferencias y la calidez reinará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un compromiso trabará su camino al éxito pero lo postergará. Amor: no será buena idea contener las emociones, lo mejor será expresar lo que siente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: disipará la tensión creada en el entorno por directivas casi inentendibles. Amor: la relación sufrirá situaciones incómodas generadas por familiares entrometidos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para los emprendimientos nuevos u otras iniciativas. Amor: su agradable encanto matizará una charla y predispone un encuentro romántico.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DISPERSA, ALGO INDISCRETA E INFORMAL, A VECES LE REPROCHAN IMPUNTUALIDAD