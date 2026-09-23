“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”, dijo el mandatario ante la asamblea general de la ONU.

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Al hacer la advertencia, el republicano apuntó directamente al régimen cubano pero, sobre todo, aumentó la presión contra los principales grupos criminales de la región. Trump advirtió que los carteles de la droga son “el Estado Islámico” de América Latina y el Caribe, por lo que sus miembros merecen ser “ejecutados, exiliados o detenidos”.

Trump recordó el operativo estadounidense en Venezuela de inicios de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Afirmó que el poderío militar estadounidense no tiene parangón. “Nuestras acciones en Venezuela son prueba de ello”, añadió ante la asamblea en la que estaba presente la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

“El discurso de Trump ha sido grandilocuente y amenazante, porque también amenazó con aniquilar a Irán si no aceptaba las imposiciones de Estados Unidos. Cuando se refirió a América Latina, aludió a la captura de Maduro, al ataque a los barcos que presuntamente llevan droga en el Caribe, aludió a Cuba. Y es en ese contexto que suelta esta amenaza, lo que tiene que ver con la manera como él entiende el mundo actual y su relación con América Latina. Prácticamente su planteamiento es ‘o estás conmigo o estás contra mí’”, dice a El Comercio el internacionalista Ramiro Escobar.

Trump se pronunció sobre Venezuela, Cuba y el crimen en Latinoamérica durante su intervención ante la ONU. (Foto: AFP)

El experto recuerda que Trump tiene una estrategia para la región, la misma que planteó en el documento Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicado en noviembre del año pasado, donde, al referirse a América Latina, señala que quiere contener a potencias extranjeras como China y luchar contra la inmigración masiva ilegal la criminalidad.

“La consecuencia real de eso es el Escudo de las Américas. Yo creo que lo que Trump está diciendo es que los que no están en el Escudo de las Américas podrían correr riesgo. Ahora, incluso algún país que esté ahí y sea considerado problemático por él, podría correr el riesgo”, dice Escobar.

La politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College (Orlando), se pronuncia en la misma línea. Para la analista, el tono de la alocución de Trump obedece a que, aunque no lo reconozca, entiende que no ha tenido éxito en lo que él se proponía.

“Es así sobre todo en el caso de Irán, donde sus acciones han generado una crisis global. Y por eso, en lugar de aceptar que se equivocó, asume esa actitud que deja claro que quien no está con él está en contra de él, lo que constituye el rasgo más característico de su política exterior”, considera.

El papel del Escudo de las Américas

Trump lleva más de un año ampliando su ofensiva contra el crimen en la región. En febrero del 2025 declaró a varias bandas criminales como “organizaciones terroristas”, lo que le permitió, según su juicio, lanzar ataques militares contra presuntas narcolanchas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, que hasta el momento ha dejado más de 200 muertos.

El republicano subió la apuesta este año y fundó en marzo de este año el Escudo de las Américas, una alianza con líderes aliados de la región para combatir el narcotráfico. Perú, Chile, Colombia, Ecuador son algunos de sus 14 miembros, mientras que México y Brasil -de gobiernos izquierdistas- no participan pues se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP / SAUL LOEB

Los líderes de los países del Escudo de las Américas tuvieron una reunión al margen de la cita en la ONU y propusieron sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”, entre ellos la Mara Salvatrucha de El Salvador al Tren de Aragua de Venezuela. Todos los grupos ya han sido sancionados por Washington.

Trump aprovechó la oportunidad para ofrecer a sus aliados intervenir contra los carteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos. “Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, afirmó.

“Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones” explicó la alianza en un documento.

El comunicado reconoce que cada país deberá aplicar ese arsenal de sanciones y medidas de represalia “en función de su legislación” penal.

Antes de la cita, el diario “The New York Times” señaló que el Escudo de las Américas se alista a catalogar a 25 grupos criminales como organizaciones terroristas. De ocurrir, sentaría “aún más las bases para posibles ataques militares contra grupos criminales acusados ​​de narcotráfico”, según analistas consultados por el medio.

La alianza de seguridad plantea un punto de partida favorable para los planes que Trump pueda tener para la región, aunque al hablar del respaldo a sus eventuales medidas, Escobar cree que se debe distinguir lo que son los gobiernos de las sociedades.

“Varios de los gobiernos de América Latina, entre ellos el Perú, están en el Escudo de las Américas y tienen gobiernos de derecha. Y estos gobiernos van a hacer lo que Trump plantea, diseña, promueve. El asunto es si las sociedades van a estar de acuerdo con eso. A mí me parece que el Escudo de las Américas es una suerte de estrategia de alianza y protección a cambio de sumisión. Y lo que él está tratando de decir es que el que no se acomoda a eso es pasible de ser atacado, como ya lo hizo en Venezuela, eso es lo que está diciendo. Entonces, ese es el riesgo que se está corriendo”, señala.