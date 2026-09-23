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Resumen

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Los presidentes José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Luis Abinader y Javier Milei, posando durante la reunión del Escudo de las Américas, en Washington, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (@Rodrigo_PazP / EFE)
Los presidentes José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Luis Abinader y Javier Milei, posando durante la reunión del Escudo de las Américas, en Washington, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026. (@Rodrigo_PazP / EFE)
/ @Rodrigo_PazP
Por Milagros Asto Sánchez

Donald Trump lanzó severas advertencias y amenazas en su discurso ante la ONU, una de ellas puso el foco en Latinoamérica, su vecino más cercano. El presidente de Estados Unidos demostró una vez más el papel estratégico que tiene el hemisferio occidental en sus planes al asegurar que está dispuesto a utilizar su “poderío militar sin igual” si los intereses de su país en la región se ven amenazados.

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