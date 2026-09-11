¿Los carros chinos ya son tan confiables como los Toyota?. (Foto: Difusión)
¿Los carros chinos ya son tan confiables como los Toyota?. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

Durante años, comprar un carro japonés, especialmente un Toyota, estuvo asociado a una idea concreta: llevarse un vehículo que pudiera acompañar al propietario durante muchos años sin mayores problemas. Esa reputación ayudó a construir una de las marcas más reconocidas por su confiabilidad en distintos mercados.

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