El Salón del Automóvil de París 2026 volvió a poner a la industria automotriz en el centro de la escena internacional. En su edición número 91, celebrada del 12 al 18 de octubre en el recinto Paris Expo Porte de Versailles, la feria reunió a fabricantes tradicionales y nuevas marcas que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.

Uno de los principales protagonistas fue la electromovilidad. Los vehículos 100% eléctricos compartieron espacio con nuevas propuestas híbridas, SUV familiares y prototipos que exploran diseños, tecnologías y soluciones de movilidad que podrían llegar a las calles en los próximos años. La búsqueda de modelos más asequibles también cobró relevancia, en respuesta al desafío de ampliar el acceso a la electrificación.

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Otro punto destacado fue la presencia de las marcas chinas. Con 20 fabricantes de ese país en la feria, según Reuters, su participación reflejó el avance de compañías como BYD, Chery, Geely y Changan, que buscan consolidarse en Europa con vehículos electrificados, equipamiento tecnológico y nuevas propuestas de diseño. Su expansión también intensifica la competencia con los fabricantes europeos, que aceleran sus propios planes de electrificación.

Pero el salón no estuvo dedicado únicamente a modelos próximos a llegar a los concesionarios. Los prototipos también captaron miradas con carrocerías futuristas, soluciones poco convencionales para el habitáculo y nuevas interpretaciones de vehículos clásicos. Estas propuestas permiten anticipar hacia dónde se dirige una industria que intenta equilibrar diseño, eficiencia, tecnología y costos.

Durante nuestra visita, seleccionamos 20 vehículos que destacaron por su diseño, innovación o por lo que representan para el futuro del sector. Se puede señalar que más allá de los lanzamientos y las novedades tecnológicas, el Salón de París también dejó en evidencia que la competencia automotriz está cambiando. Las marcas ya no solo buscan ofrecer mayor autonomía o motores más eficientes, sino también diferenciarse mediante software, conectividad, diseño y nuevas formas de entender la experiencia a bordo. En ese escenario, la presión de los fabricantes chinos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las compañías europeas.

La pregunta es cuáles de estas propuestas llegarán finalmente a las calles y cuáles permanecerán como ejercicios de diseño. Algunas anticipan modelos de producción que veremos en los próximos años; otras exploran soluciones que todavía parecen lejanas. Lo cierto es que nuestra selección de 20 vehículos permite recorrer distintas visiones del futuro automotor y entender por qué París sigue siendo una vitrina clave para conocer hacia dónde se mueve la industria.