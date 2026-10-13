McLaren Senna LM es una edición exclusiva y homologada para calle. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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McLaren Senna LM es una edición exclusiva y homologada para calle
  • McLaren Senna LM es una edición exclusiva y homologada para calle. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    McLaren Senna LM es una edición exclusiva y homologada para calle. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    McLaren Senna LM es una edición exclusiva y homologada para calle. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Alpine A310 Vision es un prototipo deportivo eléctrico de estilo retrofuturista presentado por la marca francesa en el Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Alpine A310 Vision es un prototipo deportivo eléctrico de estilo retrofuturista presentado por la marca francesa en el Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Alpine A310 Vision es un prototipo deportivo eléctrico de estilo retrofuturista presentado por la marca francesa en el Salón del Automóvil de París 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Honda HR-V Sport es una de las versiones más atractivas de esta SUV subcompacta, diseñada para quienes buscan un estilo más dinámico, juvenil y detalles exclusivos sin perder la versatilidad de un vehículo familiar.. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Honda HR-V Sport es una de las versiones más atractivas de esta SUV subcompacta, diseñada para quienes buscan un estilo más dinámico, juvenil y detalles exclusivos sin perder la versatilidad de un vehículo familiar.. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Honda HR-V Sport es una de las versiones más atractivas de esta SUV subcompacta, diseñada para quienes buscan un estilo más dinámico, juvenil y detalles exclusivos sin perder la versatilidad de un vehículo familiar.. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El KTM X-Bow GT-XR es uno de los grandes protagonistas del Mondial de l'Auto 2026, exhibido como una exclusividad absoluta en el stand de Caradisiac. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El KTM X-Bow GT-XR es uno de los grandes protagonistas del Mondial de l'Auto 2026, exhibido como una exclusividad absoluta en el stand de Caradisiac. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El KTM X-Bow GT-XR es uno de los grandes protagonistas del Mondial de l'Auto 2026, exhibido como una exclusividad absoluta en el stand de Caradisiac. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Ferrari F80 es un superdeportivo híbrido de producción limitada y el sucesor oficial del LaFerrari. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Ferrari F80 es un superdeportivo híbrido de producción limitada y el sucesor oficial del LaFerrari. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Ferrari F80 es un superdeportivo híbrido de producción limitada y el sucesor oficial del LaFerrari. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Honda Prelude HRC Concept es un prototipo deportivo presentado por Honda Racing Corporation (HRC) en el Tokyo Auto Salon 2026 y exhibido en otros eventos como el Goodwood Festival of Speed 2026. Hoy se exhibe en París. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Honda Prelude HRC Concept es un prototipo deportivo presentado por Honda Racing Corporation (HRC) en el Tokyo Auto Salon 2026 y exhibido en otros eventos como el Goodwood Festival of Speed 2026. Hoy se exhibe en París. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Honda Prelude HRC Concept es un prototipo deportivo presentado por Honda Racing Corporation (HRC) en el Tokyo Auto Salon 2026 y exhibido en otros eventos como el Goodwood Festival of Speed 2026. Hoy se exhibe en París. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Devalliet Mugello 375F es un automóvil deportivo biplaza de estilo roadster neo-retro fabricado de forma artesanal en Francia por la marca Devalliet. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Devalliet Mugello 375F es un automóvil deportivo biplaza de estilo roadster neo-retro fabricado de forma artesanal en Francia por la marca Devalliet. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Devalliet Mugello 375F es un automóvil deportivo biplaza de estilo roadster neo-retro fabricado de forma artesanal en Francia por la marca Devalliet. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Honda Prelude es uno de los coupés deportivos más emblemáticos de la firma japonesa, reconocido históricamente por introducir tecnologías de vanguardia y brindar un manejo ágil. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Honda Prelude es uno de los coupés deportivos más emblemáticos de la firma japonesa, reconocido históricamente por introducir tecnologías de vanguardia y brindar un manejo ágil. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Honda Prelude es uno de los coupés deportivos más emblemáticos de la firma japonesa, reconocido históricamente por introducir tecnologías de vanguardia y brindar un manejo ágil. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • Changan estuvo presente con su línea de lujo AVATR 06T. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    Changan estuvo presente con su línea de lujo AVATR 06T. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    Changan estuvo presente con su línea de lujo AVATR 06T. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • Carros eléctricos de la firma JMEV, firma creada por JMCG y el Grupo Renault. Tiene modelos como el Easy 2 y 3 (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    Carros eléctricos de la firma JMEV, firma creada por JMCG y el Grupo Renault. Tiene modelos como el Easy 2 y 3 (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    Carros eléctricos de la firma JMEV, firma creada por JMCG y el Grupo Renault. Tiene modelos como el Easy 2 y 3 (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Volkswagen ID. Buzz es la reinterpretación 100% eléctrica y futurista de la mítica e icónica Combi (Type 2/T1) de Volkswagen. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Volkswagen ID. Buzz es la reinterpretación 100% eléctrica y futurista de la mítica e icónica Combi (Type 2/T1) de Volkswagen. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Volkswagen ID. Buzz es la reinterpretación 100% eléctrica y futurista de la mítica e icónica Combi (Type 2/T1) de Volkswagen. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Changan NEVO Q05 es un SUV crossover 100% eléctrico desarrollado por el fabricante chino Changan bajo su submarca NEVO. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Changan NEVO Q05 es un SUV crossover 100% eléctrico desarrollado por el fabricante chino Changan bajo su submarca NEVO. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Changan NEVO Q05 es un SUV crossover 100% eléctrico desarrollado por el fabricante chino Changan bajo su submarca NEVO. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Alfa Romeo Cuorerosso Concept es el nuevo prototipo de la marca italiana presentado como el manifiesto estético y tecnológico que marcará el lenguaje de diseño de sus próximos modelos, como los futuros relevos del Giulia, Giulietta y Tonale. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Alfa Romeo Cuorerosso Concept es el nuevo prototipo de la marca italiana presentado como el manifiesto estético y tecnológico que marcará el lenguaje de diseño de sus próximos modelos, como los futuros relevos del Giulia, Giulietta y Tonale. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Alfa Romeo Cuorerosso Concept es el nuevo prototipo de la marca italiana presentado como el manifiesto estético y tecnológico que marcará el lenguaje de diseño de sus próximos modelos, como los futuros relevos del Giulia, Giulietta y Tonale. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • Deepal S07 es uno de los vehículos híbridos enchufables que podría llegar a Latam. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    Deepal S07 es uno de los vehículos híbridos enchufables que podría llegar a Latam. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    Deepal S07 es uno de los vehículos híbridos enchufables que podría llegar a Latam. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Alfa Romeo Junior es el SUV crossover subcompacto (segmento B) que se posiciona como el nuevo modelo de acceso y el más pequeño de la marca italiana. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Alfa Romeo Junior es el SUV crossover subcompacto (segmento B) que se posiciona como el nuevo modelo de acceso y el más pequeño de la marca italiana. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Alfa Romeo Junior es el SUV crossover subcompacto (segmento B) que se posiciona como el nuevo modelo de acceso y el más pequeño de la marca italiana. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Lotus Evora GT430 es el modelo de producción legal para la calle más potente y extremo de la gama Evora, presentado por Lotus en 2017. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Lotus Evora GT430 es el modelo de producción legal para la calle más potente y extremo de la gama Evora, presentado por Lotus en 2017. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Lotus Evora GT430 es el modelo de producción legal para la calle más potente y extremo de la gama Evora, presentado por Lotus en 2017. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • El Peugeot 205 GTI es un icónico utilitario deportivo (o hot hatch) francés lanzado en 1984 que marcó una época dorada en el automovilismo de los años 80 y 90. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    El Peugeot 205 GTI es un icónico utilitario deportivo (o hot hatch) francés lanzado en 1984 que marcó una época dorada en el automovilismo de los años 80 y 90. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    El Peugeot 205 GTI es un icónico utilitario deportivo (o hot hatch) francés lanzado en 1984 que marcó una época dorada en el automovilismo de los años 80 y 90. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • La Chery Tiggo 8 CSH utiliza un avanzado tren motriz compuesto por tres motores en total (uno de combustión interna y dos eléctricos) acoplados a una transmisión híbrida dedicada (DHT). (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    La Chery Tiggo 8 CSH utiliza un avanzado tren motriz compuesto por tres motores en total (uno de combustión interna y dos eléctricos) acoplados a una transmisión híbrida dedicada (DHT). (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    La Chery Tiggo 8 CSH utiliza un avanzado tren motriz compuesto por tres motores en total (uno de combustión interna y dos eléctricos) acoplados a una transmisión híbrida dedicada (DHT). (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • Omoda C4, SUV chino con diseño juvenil y cortes angulares. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    Omoda C4, SUV chino con diseño juvenil y cortes angulares. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    Omoda C4, SUV chino con diseño juvenil y cortes angulares. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

  • La firma china Omoda & Jaecoo estuvo presente con sus modelos super híbridos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
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    La firma china Omoda & Jaecoo estuvo presente con sus modelos super híbridos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

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    La firma china Omoda & Jaecoo estuvo presente con sus modelos super híbridos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Por Diego Barrio de Mendoza

El Salón del Automóvil de París 2026 volvió a poner a la industria automotriz en el centro de la escena internacional. En su edición número 91, celebrada del 12 al 18 de octubre en el recinto Paris Expo Porte de Versailles, la feria reunió a fabricantes tradicionales y nuevas marcas que buscan ganar terreno en un mercado cada vez más competitivo.

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