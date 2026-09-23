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La versión Platinum es la nueva tope de gama del Ford Territory. (Foto: Fernando Roca)
La versión Platinum es la nueva tope de gama del Ford Territory. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
Por Fernando Roca Canales

Si hay un modelo de Ford que está dejando huella en el mercado peruano es Territory. Solo entre enero y septiembre de 2025 se colocaron más de 5.000 unidades en el país y, en 2026, la tendencia comercial de la marca se mantiene. Aunque la firma no ha detallado públicamente cuánto corresponde a este modelo en lo que va del año, los registros de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) muestran que la marca acumuló más de 7.100 vehículos livianos vendidos hasta agosto.

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