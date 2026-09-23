Si hay un modelo de Ford que está dejando huella en el mercado peruano es Territory. Solo entre enero y septiembre de 2025 se colocaron más de 5.000 unidades en el país y, en 2026, la tendencia comercial de la marca se mantiene. Aunque la firma no ha detallado públicamente cuánto corresponde a este modelo en lo que va del año, los registros de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) muestran que la marca acumuló más de 7.100 vehículos livianos vendidos hasta agosto.

Con ese desempeño, se puede sostener que Territory continúa siendo uno de los principales modelos de Ford en el mercado local. Y, tomando en cuenta la respuesta que tuvo la versión a gasolina, la marca decidió ampliar la propuesta con una variante híbrida autorrecargable.

Ford presentó en marzo al Territory híbrido en versión Titanium, que en ese momento era la tope de gama. El Comercio estuvo presente en su lanzamiento y también tuvo la oportunidad de probarlo. Ahora la historia cambia ligeramente: la marca incorporó una versión Platinum, denominación que también utiliza en otros modelos de su gama, como la Explorer.

Así, Territory HEV Platinum se convierte en la nueva versión tope de gama. La pregunta es qué cambia realmente frente a la Titanium y si los US$1.500 adicionales justifican el salto.

En la vista frontal destaca su parrilla de color negro satinado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El mismo sistema híbrido

La primera respuesta está debajo del capó: mecánicamente, ambas versiones son prácticamente idénticas. Conservan el sistema híbrido autorrecargable compuesto por un motor 1,5 litros EcoBoost de 148 hp y un propulsor eléctrico de hasta 212 hp. La potencia máxima combinada declarada por Ford es de 242 hp.

El motor eléctrico entrega hasta 315 nm y el bloque a gasolina desarrolla 230 nm. La transmisión es una DHT de dos velocidades y la tracción es delantera. La batería de alto voltaje tiene una capacidad de 1,8 kWh y utiliza tecnología NCM.

Al tratarse de un híbrido no enchufable, no necesita conectarse a una fuente externa. La batería recupera energía durante las desaceleraciones mediante el frenado regenerativo y el propio sistema administra cuándo utilizar el motor eléctrico, el motor a combustión o ambos.

Durante la presentación del Territory híbrida, Ford señaló que el sistema podía superar en más de 30% el ahorro de combustible frente a la versión convencional bajo medición NEDC. En nuestra prueba con la Platinum volvimos a obtener alrededor de 60 km/galón, utilizando el aire acondicionado, en tráfico limeño y con un manejo más bien alegre.

Evidentemente, es una cifra que puede variar dependiendo del tráfico, el estilo de conducción y las condiciones de la ruta. Pero permite tener una referencia más cercana al uso cotidiano que una cifra obtenida únicamente en laboratorio.x

¿Qué gana la Platinum?

La diferencia está principalmente en el equipamiento y la presentación. Actualmente, Ford Perú publica un precio sugerido de US$35.490 para la Titanium híbrida y de US$36.990 para la Platinum Híbrida. Es decir, existe una diferencia de US$1.500 entre ambas.

Por ese monto adicional, la Platinum incorpora una configuración exterior más diferenciada, con techo y espejos exteriores en color negro, además de una parrilla con detalles negros. También utiliza asientos de cuero en tono blanco con diseño diamantado y microperforado, mientras que la Titanium ofrece tapizados en negro o gris.

. (El equipamiento se conserva, pero cambia el tapizado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Asientos de cuero claro. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Pero el cambio no se limita a la apariencia. La Platinum suma un sistema de audio de 10 parlantes, frente a los ocho de la Titanium. El resto de elementos importantes se mantiene: tablero digital de 12,3 pulgadas, pantalla central de 12 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, techo panorámico eléctrico, climatizador bizona y asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción y ventilación.

También conserva uno de los puntos fuertes del Territory: el paquete de asistencias Ford Co-Pilot 360. La Platinum incorpora cámara de 360 grados, control crucero adaptativo con Stop & Go, frenado autónomo de emergencia, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado y sistema de mantenimiento de carril.

En otras palabras, no estamos frente a una versión que cambie radicalmente la experiencia de conducción. El salto de Titanium a Platinum está pensado principalmente para quien busca una presentación más sofisticada y algunos elementos adicionales de confort y tecnología.

Titanium Platinum Grilla Combina el color negro con el color de la carrocería Totalmente negro satinado Espejos Color de carrocería Color negro satinado Techo Color de carrocería Color negro Iluminación No tiene Placa de umbral de puerta Tapiz Cuero (negro/gris) Cuero (blanco) Parlantes 8 10 con subwoofer Colores de carrocería exclusivos Comparte colores con versiones gasolineras Verde Oasis y Azúl Oceánico (prueba EC)

¿Y frente a sus rivales?

Aquí es donde la Territory comienza a tener argumentos interesantes.

Por precio, la Platinum híbrida se ubica en una zona en la que aparecen alternativas como el Hyundai Tucson HEV Limited, cuyo precio publicado para septiembre de 2026 es de US$39.990 con bono de financiamiento, mientras que el precio de lista indicado por Hyundai es de US$40.990. El Kia Sportage HEV parte de US$43.990 y la Renault Koleos Alpine Full Hybrid llega a US$46.990.

La Toyota RAV4 HEV 2.5 Full D-Lux 4x2 CVT, por su parte, también se mueve en una zona superior. Una referencia de financiamiento publicada para la versión 2026 la ubicó en US$42.360.

En potencia, Territory entrega 242 hp combinados. Esto la coloca prácticamente en el mismo terreno que el Haval H6 HEV, que declara 243 hp y 530 Nm combinados. El Hyundai Tucson HEV y el Kia Sportage HEV entregan 231 hp, mientras que la Renault Koleos Full Hybrid declara 241 hp.

Territory también destaca por su configuración de suspensión: McPherson adelante y multilink atrás. Es una arquitectura que comparte, por ejemplo, con la Haval H6, y contribuye a ofrecer un comportamiento equilibrado entre comodidad y control.

Otro punto favorable es el espacio. La Territory mide 4,685 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,726 metros y ofrece un maletero de 448 litros, que puede ampliarse hasta 1.422 litros con la segunda fila abatida.

Sin embargo, aquí aparece una de sus principales limitaciones frente a algunos competidores. El Kia Sportage HEV y el Renault Koleos ofrecen mayor capacidad de carga, por lo que quienes prioricen el volumen del maletero encontrarán alternativas más espaciosas.

También hay que considerar que Territory es exclusivamente 4x2. Esto no representa un problema para un uso principalmente urbano o en carretera, pero sí limita sus posibilidades frente a SUV que ofrecen configuraciones con mayor capacidad de tracción.

Entonces, ¿qué ofrece la Platinum?

Después de manejarla, la principal conclusión es que la Platinum no busca convertirse en una Territory completamente diferente. Mantiene el mismo sistema híbrido, la misma plataforma, las mismas dimensiones y prácticamente el mismo paquete de seguridad que la Titanium.

Su argumento está en el equipamiento adicional y en una presentación más cuidada, mientras que los US$36.990 la mantienen por debajo del precio de varias SUV híbridas de tamaño similar.

A eso se suma una cifra que resulta especialmente interesante en el uso diario: durante nuestra prueba, la Territory consiguió alrededor de 60 km/galón en Lima con aire acondicionado y un manejo poco conservador.

Del otro lado, sus 448 litros de maletero no son la referencia del grupo y la ausencia de una alternativa con tracción integral reduce su margen de uso fuera del asfalto.

Entonces, la decisión pasa menos por la potencia, porque la Platinum conserva exactamente el mismo conjunto mecánico, y más por cuánto valor le da cada comprador a los elementos adicionales de confort, diseño y tecnología. Frente a una Titanium, la diferencia económica no es demasiado amplia; frente a sus rivales híbridos, la Territory se presenta como una alternativa que combina una potencia elevada, buen nivel de equipamiento y un consumo que, al menos en nuestra prueba urbana, mostró una mejora clara respecto de un SUV convencional.