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Resumen

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La Toyota bZ4X ya está oficialmente en el Perú como la primera SUV 100% eléctrica de la marca. (Foto: Fernando Roca)
La Toyota bZ4X ya está oficialmente en el Perú como la primera SUV 100% eléctrica de la marca. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Toyota finalmente ingresó al mercado peruano de vehículos 100% eléctricos. La marca presentó la bZ4X, una SUV que llega con una autonomía de hasta 456 kilómetros, 338 hp de potencia y tracción integral AWD E-Four. Su precio parte de US$56.990, según señalaron durante su presentación.

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