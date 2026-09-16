Toyota finalmente ingresó al mercado peruano de vehículos 100% eléctricos. La marca presentó la bZ4X, una SUV que llega con una autonomía de hasta 456 kilómetros, 338 hp de potencia y tracción integral AWD E-Four. Su precio parte de US$56.990, según señalaron durante su presentación.

El lanzamiento ocurre en un mercado donde la electrificación todavía avanza lentamente. Durante 2025 se comercializaron 10.239 vehículos electrificados en Perú, equivalentes al 4,8% del mercado automotor, mientras que los vehículos completamente eléctricos representaron aproximadamente 0,5% del mercado durante 2026, según los datos citados por Toyota de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Por eso, la llegada de la bZ4X no solo supone la incorporación de un nuevo modelo para Toyota. También pone a prueba la estrategia de la marca para entrar a un segmento en el que otras compañías ya llevan ventaja.

¿Cuánto cuesta y qué ofrece?

La bZ4X utiliza una batería de ion-litio de 73,1 kWh y alcanza hasta 456 kilómetros de autonomía. La versión anunciada para Perú desarrolla 338 hp y utiliza tracción integral AWD E-Four. También incorpora X-Mode, DAC y Grip Control para mejorar el control en diferentes condiciones de manejo.

Los dos motores del Toyota BZ4X logran una potencia conjunta de hasta 337 hp. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En equipamiento destacan una pantalla multimedia de 14 pulgadas, panel digital de siete pulgadas, cargadores inalámbricos, puertos USB tipo C, Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad incorpora Toyota Safety Sense 3.0, ocho airbags, cámara panorámica, monitor de punto ciego y asistente de estacionamiento.

Característica BZ4X Precio desde US$56.990 Tipo SUV 100% eléctrica Batería 73,1 kWh Autonomía máxima 456 km Potencia 338 hp Tracción AWD E-Four Cargador domiciliario Wallbox 7 kW Garantía inicial de batería 8 años / 180.000 km Extensión Hasta 10 años / 200.000 km

La garantía de la batería de alto voltaje es inicialmente de ocho años o 180.000 kilómetros, con posibilidad de extenderse hasta diez años o 200.000 kilómetros bajo las condiciones del programa Toyota 10.

Su diseño exterior tiene un parecido estético al nuevo RAV4, aunque con ciertas particularidades. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Vista trasera del Toyota BZ4X. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El precio la coloca frente a una competencia que ya existe

Aunque Toyota presenta la bZ4X como su primer BEV en Perú, no llega a un terreno vacío. El mercado ya cuenta con SUV eléctricas como la Geely EX5, cuyo precio parte de US$35.290, y el BYD Sealion 7, que compite con una propuesta de mayor potencia y autonomía de hasta 456 kilómetros en su configuración AWD.

También está el Hyundai Ioniq 5, que ya había ingresado al mercado peruano antes que la Toyota y ofrece hasta 451 kilómetros de autonomía según la información local disponible.

Esto coloca a la bZ4X en una posición particular: al igual que en el resto de sus modelos , no busca ser una de las alternativas eléctricas de menor precio , sino competir en un rango superior aprovechando el respaldo de una marca con una amplia red de posventa en el país.

En el mercado peruano, la nueva SUV 100% eléctrica Toyota bZ4X viene equipada de fábrica con aros de 20 pulgadas de aleación.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

¿Por qué Toyota esperó hasta ahora?

Aldo Kobayashi, Gerente de Planificación y Producto de Toyota del Perú, explica que la decisión no responde a que Toyota recién haya desarrollado tecnología eléctrica.

“Los vehículos 100% eléctricos han estado dentro del portafolio de Toyota globalmente hace muchos años atrás”, señala.

La diferencia estuvo en el momento elegido para introducirla localmente. Toyota comenzó su experiencia con vehículos electrificados en Perú hace más de 15 años con el Prius y actualmente afirma contar con más de 8.700 híbridos autorrecargables en circulación y más de 30% de participación en ese segmento.

Según Kobayashi, esa experiencia permitió identificar algunas de las dudas que podía tener el comprador peruano antes de dar el salto a un eléctrico.

“La infraestructura de carga acá en Perú aún es muy incipiente”, reconoce el ejecutivo. Por ello, la marca decidió acompañar la llegada de la bZ4X con un paquete de servicios que busca reducir esa barrera.

El interior del Toyota BZ4X luce tan refinado como un carro de gama Lexus. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Cargador, mantenimiento y cargas gratuitas

El paquete se denomina Toyota EV Total. La bZ4X incluye un Wallbox de 7 kW y Toyota ofrece hasta US$1.000 para su instalación, sujeto a las condiciones del programa. También contempla dos cargas gratuitas por mes durante un año en concesionarios seleccionados.

El mantenimiento es otro de los puntos utilizados por Toyota para facilitar la transición. De acuerdo con Kobayashi, los mantenimientos cada 10.000 kilómetros tendrán un precio fijo de S/450 entre los 10.000 y 50.000 kilómetros, mientras que el primero será gratuito.

A ello se suma Toyota Seguro y asistencia vial las 24 horas. La marca también ofrece financiamiento con una tasa de 6,99%, según lo informado durante la presentación, además de una alternativa de leasing operativo mediante Kinto One.

En el interior encontramos una pantalla multimedia central de 14", cuadro de instrumentos digital, cargador inalámbrico y un retrovisor digital. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

A diferencia del resto de modelos de Toyota, los cambios del BZ4X se controlan a través de un a perilla. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La segunda fila es muy amplia y el túnel de transmisión es casi inexistente. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Un lanzamiento que también servirá para medir el mercado

Toyota evita fijar públicamente una meta de ventas para su primer eléctrico en Perú. La explicación del ejecutivo es que esta primera etapa también busca conocer cómo responde el consumidor.

“Más que un número, tenemos una tarea de poder aprender cuáles son las preocupaciones, saber que lo estamos haciendo bien y poder acompañar”, sostiene Kobayashi.

Por tanto, la bZ4X llega en una etapa todavía pequeña para los eléctricos en Perú, pero con un precio que la ubica frente a modelos que ya tienen presencia en el mercado. Su principal desafío no será únicamente convencer al comprador de las ventajas de un vehículo eléctrico, sino demostrar que la experiencia de propiedad, carga, mantenimiento, garantía y posventa, puede estar a la altura de un producto cuyo precio de entrada supera los US$56.000.

Toyota apuesta así por un camino que empezó hace más de una década con los híbridos y que ahora da su siguiente paso con un vehículo completamente eléctrico. El resultado de esta primera experiencia podría definir cuánto espacio tendrá la tecnología bZ dentro de la oferta de la marca en el Perú.