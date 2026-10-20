Tesla es uno de los fabricantes de autos pioneros con los servicios extras a través de pago de suscripciones. | Crédito: AFP
Tesla es uno de los fabricantes de autos pioneros con los servicios extras a través de pago de suscripciones. | Crédito: AFP
Por Redacción EC

Comprar un auto podría dejar de ser el último pago para disfrutar de todas sus funciones. Algunas marcas están incorporando modelos de suscripción que permiten activar determinadas prestaciones mediante pagos mensuales o anuales, incluso cuando el vehículo ya cuenta con el hardware necesario para utilizarlas.

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