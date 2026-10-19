El 71% de peruanos compra un auto para uso propio, un 18% para usarlo como unidad de trabajo y un 11% lo compra para alquilarlo.
El 71% de peruanos compra un auto para uso propio, un 18% para usarlo como unidad de trabajo y un 11% lo compra para alquilarlo.
Por Redacción EC

El mercado automotor peruano atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre enero y setiembre de 2026 se vendieron 193.082 vehículos livianos nuevos, cifra que representa un crecimiento de 42,6% frente a las 135.394 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. Además de superar ampliamente el resultado del año pasado, el volumen alcanzado constituye un récord histórico para los primeros nueve meses del año, según el informe estadístico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), elaborado con información de Sunarp.

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