El mercado automotor peruano atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre enero y setiembre de 2026 se vendieron 193.082 vehículos livianos nuevos, cifra que representa un crecimiento de 42,6% frente a las 135.394 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. Además de superar ampliamente el resultado del año pasado, el volumen alcanzado constituye un récord histórico para los primeros nueve meses del año, según el informe estadístico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), elaborado con información de Sunarp.

El crecimiento se refleja en los principales segmentos del mercado, aunque las SUV y todoterrenos continúan ganando terreno. Este tipo de vehículos concentró 107.443 unidades entre enero y setiembre, un incremento de 55,4% frente al mismo periodo de 2025. Así, las SUV representan más de la mitad de las ventas de vehículos livianos nuevos en el país.

¿Cuáles son las 10 marcas de autos más vendidas en Perú?

Toyota conserva el liderazgo con 35.583 unidades comercializadas y una participación de 18,4% del mercado. Sin embargo, el avance de otras marcas evidencia una competencia cada vez más intensa, especialmente por la expansión de fabricantes chinos.

Este es el top 10 de marcas con mayores ventas acumuladas hasta setiembre de 2026:

Toyota: 35.583 unidades. Kia: 18.668 unidades. Hyundai: 17.063 unidades. Changan: 12.202 unidades. Jetour: 12.188 unidades. Chevrolet: 8.687 unidades. Geely: 8.437 unidades. Ford: 8.259 unidades. JAC: 7.105 unidades. Chery: 7.071 unidades.

Toyota

Jetour y Geely destacan por su crecimiento

Aunque Toyota mantiene una ventaja considerable sobre sus competidores, el comportamiento de las marcas chinas destaca en el acumulado anual. Jetour registró 12.188 unidades, un crecimiento de 158,8% frente a los primeros nueve meses de 2025. Geely, por su parte, alcanzó 8.437 unidades, con un avance de 99,2%, mientras Chery creció 113%, hasta las 7.071 unidades.

Estos resultados muestran cómo las marcas chinas consolidan su presencia en el mercado peruano, impulsadas por una oferta cada vez más amplia de SUV y otros vehículos livianos.

El récord de ventas también plantea un escenario competitivo para el último trimestre del año. Con más de 193 mil unidades comercializadas hasta setiembre, el sector automotor peruano se encamina a cerrar 2026 con resultados que podrían superar los registros anuales anteriores.