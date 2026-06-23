La venta de vehículos livianos registra un desempeño positivo en lo que va de 2026. Según cifras oficiales, la comercialización de estas unidades totalizó 102.454 durante los primeros cinco meses del año, acumulando un crecimiento interanual de 38,3%.

Al desagregar la información por tipo de comprador, se observa que las personas naturales adquirieron la mayor cantidad de vehículos, con 78.552 unidades, frente a las 23.902 compradas por personas jurídicas. Dentro de las personas naturales se distinguen tres categorías: copropietarios, mujeres y hombres.

Si se consideran únicamente las unidades adquiridas por un solo propietario y se desagrega la información por género, se observa que, entre enero y mayo de 2026, las mujeres compraron 24.757 vehículos livianos, superando en 86,6% el nivel reportado en similar periodo del año anterior. Por su parte, los hombres adquirieron 28.460 unidades, registrando un crecimiento interanual de 43.1%.

“Las cifras muestran que el crecimiento de las ventas durante 2026 ha sido más dinámico entre las mujeres. Este desempeño permitió que su participación aumentara de 40% en 2025 a 46.5% en lo que va del presente año, mientras que la participación masculina se redujo de 60% a 53.5%”, señaló Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú.

Este comportamiento guarda relación con el aumento de los ingresos de las mujeres en el mercado laboral. De acuerdo con cifras del INEI, su ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se situó en S/1.628,1 durante el periodo abril de 2025-marzo de 2026, por encima de los S/ 1.504,9 registrados un año antes, lo que representa un incremento de 8,19%. En el caso de los hombres, el ingreso promedio pasó de S/ 1.982,6 a S/ 2.144,6, alcanzando una expansión similar a la de las mujeres, de 8,17%.

En ese sentido, el dinamismo de las compras de vehículos livianos por parte de las mujeres durante los primeros cinco meses de 2026 no constituye un fenómeno aislado. Puede asociarse con factores como una mayor inserción femenina en el mercado laboral, la mejora sostenida de sus ingresos y una creciente autonomía financiera, que, en conjunto, se traducen en decisiones de consumo de mayor envergadura.

Asimismo, la reducción de la brecha de participación en las ventas de vehículos, que pasó de 20 puntos porcentuales en 2025 a solo siete puntos en lo que va de 2026, constituye un indicador de este avance, aun cuando persisten brechas estructurales en materia de ingresos y empleo formal.

“La mayor participación de las mujeres en la compra de vehículos responde a factores como una mayor autonomía económica y acceso al financiamiento, la búsqueda de independencia y seguridad en sus desplazamientos, así como un mayor protagonismo en las decisiones individuales y del hogar. Esto refleja un cambio en el mercado automotor, con consumidoras más informadas y orientadas al valor, la funcionalidad y la seguridad”, explicó Morisaki.

No obstante, es importante considerar que la brecha de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo significativa. Según el INEI, la diferencia asciende a S/ 516,5 mensuales. Esto sugiere que, si bien el aumento de la participación femenina en la adquisición de vehículos livianos es destacable, las compradoras realizan un esfuerzo proporcionalmente mayor, debido a que perciben un ingreso promedio mensual inferior al de los hombres.

“Esta situación refuerza la importancia de impulsar políticas que contribuyan a reducir las brechas existentes en el mercado laboral”, concluyó el representante de la Asociación Automotriz del Perú.