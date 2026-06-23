La típica frase "mujer al volante, peligro constante" quedó en el olvido, pues un reciente estudio revela que las mujeres conducen mejor que los hombres. (Foto: Shutterstock).
La típica frase "mujer al volante, peligro constante" quedó en el olvido, pues un reciente estudio revela que las mujeres conducen mejor que los hombres. (Foto: Shutterstock).
Por Redacción EC

La venta de vehículos livianos registra un desempeño positivo en lo que va de 2026. Según cifras oficiales, la comercialización de estas unidades totalizó 102.454 durante los primeros cinco meses del año, acumulando un crecimiento interanual de 38,3%.

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