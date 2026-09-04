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Resumen

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Tesla Cybertrucks outside SpaceX facilities in Hawthorne, California, US, on Monday, April 13, 2026. SpaceX has filed confidentially for an initial public offering, according to people familiar with the matter, bringing billionaire Elon Musk's rocket, satellite and AI company closer to delivering the biggest-ever listing.
Tesla Cybertrucks outside SpaceX facilities in Hawthorne, California, US, on Monday, April 13, 2026. SpaceX has filed confidentially for an initial public offering, according to people familiar with the matter, bringing billionaire Elon Musk's rocket, satellite and AI company closer to delivering the biggest-ever listing.
/ Ethan Swope
Por Grupo GDA - La Nación (Argentina)

Los autos chinos dejaron de ser una rareza para el comprador en el Perú. La firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los beneficios tributarios para vehículos electrificados —como la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)— ampliaron la oferta y colocaron a esta industria en el centro de una discusión sobre precios, tecnología y seguridad.

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