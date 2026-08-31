Mientras el gigante sudamericano aprovecha el poder del alcohol de caña para proteger motores y reducir emisiones, el mercado peruano lucha contra altos niveles de azufre y una transición técnica inconclusa. (Foto: difusión)
Mientras el gigante sudamericano aprovecha el poder del alcohol de caña para proteger motores y reducir emisiones, el mercado peruano lucha contra altos niveles de azufre y una transición técnica inconclusa. (Foto: difusión)
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Por Redacción EC

Cuando un vehículo peruano circula por Brasil, una de las diferencias que puede pasar desapercibida está dentro del tanque. No se trata únicamente del precio o del tipo de gasolina disponible, sino de la composición del combustible. Mientras en Perú el gasohol incorpora 7,8% de alcohol carburante, Brasil utiliza desde el 1 de agosto una mezcla temporal de 32% de etanol anhidro y 68% de gasolina, conocida como E32.

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