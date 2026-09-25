icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Unos robots juegan al fútbol en el desafío de robots inteligentes con capacidad de movimiento, en el marco de la quinta Exposición Global de Comercio Digital (GDTE) celebrada en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Jiang Han / Xinhua vía AFP)
Unos robots juegan al fútbol en el desafío de robots inteligentes con capacidad de movimiento, en el marco de la quinta Exposición Global de Comercio Digital (GDTE) celebrada en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Jiang Han / Xinhua vía AFP)
/ JIANG HAN
Por Agencia EFE

Mientras los robots deportivos atraen miradas al competir con personas, varias empresas chinas buscan clientes para máquinas que ayuden a los jugadores a entrenarse. Sus aparatos lanzan pelotas de tenis y tenis de mesa, intentan mantener un peloteo o pasan balones de baloncesto a quien practica sin compañero.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.