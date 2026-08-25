Las acciones del fabricante de robots humanoides más conocido de China, Unitree Robotics, se han desplomado más de un 45% desde el punto álgido que marcó en su anticipado debut en la Bolsa de Shanghái el pasado 19 de agosto, entre temores a una burbuja o a que la tecnología aún no esté madura.

Los títulos cerraron este martes en 620,8 yuanes (92,35 dólares, 79,21 euros) por unidad, lo cual sigue situándose prácticamente un 300% por encima del precio fijado por la compañía para la oferta pública, pero también suponen un descenso del 45,2 % desde los 1.100 yuanes (163,64 dólares, 140,34 euros) en los que abrió en la jornada de su estreno, que se saldó con una subida de nada menos que un 460%.

Esto ha supuesto que la valoración de mercado de la tecnológica haya pasado de superar los 66.000 millones de dólares a unos 36.270 millones en menos de una semana.

Unitree vendió 40,4 millones de participaciones por unos 904 millones de dólares en el mercado STAR de Shanghái, conocido como el ‘Nasdaq chino’ por su enfoque en tecnológicas, en una operación que despertó un gran interés entre los inversores, como mostró el hecho de que la demanda en la fase de reservas de acciones fuese más de 8.000 veces superior a los títulos disponibles.

No obstante, y pese a que estos días los avances de los robots chinos hayan vuelto a atraer la mirada global gracias a las competiciones deportivas que protagonizan en Pekín, antes de la salida a bolsa algunos analistas ya pusieron en duda que esta tecnología esté preparada para ser aplicada en tareas diarias.

De hecho, la propia compañía advirtió de que su comercialización a gran escala podría “tardar más de lo esperado”, ya que, por ejemplo, las manos robóticas aún no son lo suficientemente precisas ni resistentes.

El fundador de Unitree, Wang Xingxing, pronosticó el pasado jueves que el ‘momento ChatGPT’ de los robots humanoides llegará cuando sean capaces de completar alrededor del 80% de las tareas en el 80% de los entornos desconocidos mediante instrucciones, un hito que podría llegar en un plazo de “entre dos y diez años”.

Por ahora, un robot entrenado con suficientes datos puede acercarse al 100% de efectividad en “escenarios fijos”, pero esa tasa “cae considerablemente” en cuanto cambian los objetos que debe manipular o el entorno en el que trabaja, explicó el directivo.

Fundada en 2016 y con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, Unitree desarrolla robots cuadrúpedos y humanoides -es el mayor vendedor mundial de estos últimos, que ya suponen más de la mitad de sus ingresos-, además de componentes como manos robóticas, brazos colaborativos y sensores.

Según la prensa oficial, el 90% de su cadena de suministros es de producción local, y todos sus componentes clave son de desarrollo propio, lo que supondría un reflejo de la “fortaleza” de este incipiente sector a nivel nacional, considerado estratégico por las autoridades dentro de su apuesta por las tecnologías avanzadas y las aplicaciones industriales de la inteligencia artificial (IA).