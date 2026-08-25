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Resumen

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Unitree Robotics realiza un baile de calle en el stand de Unitree durante la Conferencia Mundial de Robótica de 2026, celebrada en Pekín, China, el 20 de agosto de 2026. (Foto de TK / CFOTO vía AFP)
Unitree Robotics realiza un baile de calle en el stand de Unitree durante la Conferencia Mundial de Robótica de 2026, celebrada en Pekín, China, el 20 de agosto de 2026. (Foto de TK / CFOTO vía AFP)
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Por Agencia EFE

Las acciones del fabricante de robots humanoides más conocido de China, Unitree Robotics, se han desplomado más de un 45% desde el punto álgido que marcó en su anticipado debut en la Bolsa de Shanghái el pasado 19 de agosto, entre temores a una burbuja o a que la tecnología aún no esté madura.

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