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Resumen

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Un robot controlado a distancia de Unitree Robotics se exhibe en el Centro de Experiencias de Inteligencia Encarnada de Unitree Robotics, en el distrito de Jing'an, en Shanghái, el 19 de agosto de 2026. Las acciones de Unitree, empresa pionera en robótica china, se dispararon más del 600 por ciento en su debut en la bolsa de Shanghái el 19 de agosto, tras recaudar más de 900 millones de dólares en su oferta pública inicial. (Foto de Héctor RETAMAL / AFP)
Un robot controlado a distancia de Unitree Robotics se exhibe en el Centro de Experiencias de Inteligencia Encarnada de Unitree Robotics, en el distrito de Jing'an, en Shanghái, el 19 de agosto de 2026. Las acciones de Unitree, empresa pionera en robótica china, se dispararon más del 600 por ciento en su debut en la bolsa de Shanghái el 19 de agosto, tras recaudar más de 900 millones de dólares en su oferta pública inicial. (Foto de Héctor RETAMAL / AFP)
/ HECTOR RETAMAL
Por Agencia AFP

La empresa china pionera en robots humanoides Unitree, cuyos aparatos capaces de dar volteretas cautivaron al mundo este año, se disparó este miércoles más de un 600% en su esperado debut bursátil, una muestra más de la pujanza de esta industria en el país asiático.

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