Tesla se alista para lanzar al público su Cybercab, el vehículo autónomo diseñado exclusivamente para funcionar como taxi sin conductor. El estreno comenzaría este mes en Austin, Texas, aunque los planes todavía podrían modificarse.

La primera etapa incluiría viajes para empleados de la compañía en vías públicas. Días después, Tesla buscaría incorporar estos vehículos a su servicio de robotaxis que ya opera en Austin, según reportó ‘Mashable’.

El Cybercab es un modelo eléctrico de dos asientos y no cuenta con volante ni pedales, una apuesta más ambiciosa que los autos convencionales adaptados con sistemas de conducción autónoma. Tesla lo presentó en octubre de 2024 como parte de su estrategia para transformar el transporte urbano.

La empresa de Elon Musk ya ofrece viajes mediante su aplicación Robotaxi en algunas zonas de Estados Unidos, pero hasta ahora ha recurrido principalmente a vehículos Model Y. La llegada del Cybercab supondría el debut comercial de un automóvil creado desde cero para este servicio.

El despliegue también será observado de cerca por reguladores y especialistas en seguridad vial. La ausencia de controles tradicionales obliga a que el sistema de conducción autónoma responda de forma fiable ante imprevistos en las calles, desde peatones hasta obras o cambios de ruta.

Tesla competirá en un mercado en el que empresas como Waymo y Zoox ya avanzan con servicios de movilidad autónoma. La diferencia es que el Cybercab representa una promesa mayor: un taxi pensado para circular sin un conductor humano al volante.