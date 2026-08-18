CHICAGO, IL - 6 de febrero de 2026: El robotaxi autónomo Tesla Cybercab se presentó con un llamativo acabado dorado durante la presentación a la prensa del Salón del Automóvil de Chicago 2026 en McCormick Place, Illinois. Este vehículo biplaza totalmente autónomo, con sus características puertas de mariposa y capacidad de carga inductiva (inalámbrica), es una pieza central del enfoque del salón en el futuro de la movilidad urbana. La 118.ª edición de la exposición marca un año significativo para Tesla, ya que amplía su presencia en los salones del automóvil tradicionales con vehículos eléctricos tanto experimentales como listos para el consumidor. Jacek Boczarski / Anadolu (Foto de Jacek Boczarski / Anadolu vía AFP)
CHICAGO, IL - 6 de febrero de 2026: El robotaxi autónomo Tesla Cybercab se presentó con un llamativo acabado dorado durante la presentación a la prensa del Salón del Automóvil de Chicago 2026 en McCormick Place, Illinois. Este vehículo biplaza totalmente autónomo, con sus características puertas de mariposa y capacidad de carga inductiva (inalámbrica), es una pieza central del enfoque del salón en el futuro de la movilidad urbana. La 118.ª edición de la exposición marca un año significativo para Tesla, ya que amplía su presencia en los salones del automóvil tradicionales con vehículos eléctricos tanto experimentales como listos para el consumidor. Jacek Boczarski / Anadolu (Foto de Jacek Boczarski / Anadolu vía AFP)
/ JACEK BOCZARSKI
Por Redacción EC

Tesla se alista para lanzar al público su Cybercab, el vehículo autónomo diseñado exclusivamente para funcionar como taxi sin conductor. El estreno comenzaría este mes en Austin, Texas, aunque los planes todavía podrían modificarse.

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