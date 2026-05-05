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Con el sistema Full Self-Driving, el Cybertruck puede realizar cambios de carril y estacionarse de forma autónoma bajo supervisión. (Foto: Getty Images)
Con el sistema Full Self-Driving, el Cybertruck puede realizar cambios de carril y estacionarse de forma autónoma bajo supervisión. (Foto: Getty Images)
Por Agencia Europa Press

Tesla ha recibido la aprobación regulatoria de la conducción automatizada total (supervisada) en los Países Bajos, la primera vez que estará disponible para los vehículos de los clientes en Europa, con su implantación en los vehículos de clientes en los próximos días.

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