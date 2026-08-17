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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En junio, el gobierno noruego restringió el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas de primaria, y en agosto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo una crisis en su examen de admisión tras detectar anomalías en puntajes atribuidos al uso de esta tecnología. Cuatro años después de su masificación, la IA sigue generando cambios y controversias en nuestra vida diaria. ¿Cómo es el impacto en la educación? ¿Qué retos tiene el Perú?

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