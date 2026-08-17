En junio, el gobierno noruego restringió el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas de primaria, y en agosto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo una crisis en su examen de admisión tras detectar anomalías en puntajes atribuidos al uso de esta tecnología. Cuatro años después de su masificación, la IA sigue generando cambios y controversias en nuestra vida diaria. ¿Cómo es el impacto en la educación? ¿Qué retos tiene el Perú?

Hoy en día hay más modelos de IA. Firmas como OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Alibaba, entre otras, están bastante posicionadas en el mercado y son fáciles de acceder. Además, están los modelos de uso local, en dispositivos como computadoras y smartphones.

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Consultamos a especialistas sobre el uso de la IA en educación y un punto en común es que debe ser tratada como una herramienta, y que lo principal es el aprendizaje.

“Recordemos que al ser una herramienta, el alumno tiene que internalizar las actividades y personalizarlas para que tenga un aprendizaje significativo. De no ser así, el alumno solamente está usando la herramienta para cumplir con un trabajo académico, dejando de lado su aprendizaje”, indicó Jhollvin Meléndez, coordinador de Educación Continua de la Universidad Autónoma del Perú.

En conversación con El Comercio, el especialista señaló que, a grandes rasgos, el impacto de la IA es positivo, en tanto que sirve de ayuda para los profesores y los alumnos, se puede monitorear el aprendizaje, plantear actividades.

La inteligencia artificial no reemplaza al docente. ¿Cómo se debe aplicar en la escuelas? Este es uno de los retos. (Foto: magnific.com)

Especialistas señalan que la IA es una herramienta y debe formar parte del proceso de aprendizaje. (Foto: magnific.com)

Por otro lado, aunque en algunos países se viene restringiendo el acceso a las tecnologías, ya sea la inteligencia artificial (como en Noruega) o las redes sociales o teléfonos (Francia, Reino Unido, Australia, etc.), para el especialista en educación “las restricciones se podrían dar si es que no hay un monitoreo detrás de las actividades”.

Y es que la clave está en el correcto uso de la IA.

Recuerda Alejandra Bacca, coordinadora académica de Pearson, que al principio había temor de cómo se iba a ir implementando en la educación y poder integrarla de manera pedagógica. Y es que ya han pasado cuatro años tras la masificación de la IA (específicamente con ChatGPT, en el 2022). Muchas dudas surgieron.

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Para la especialista hoy el reto no pasa por prohibir la inteligencia artificial ni tampoco controlarla, “sino empezar a usarla con criterio, con ética, con propósito y sobre todo rediseñar la manera en la que evaluamos”.

En ese sentido, recalcó que “no es usar la IA por usarla”.

Carreras que se adaptan a la IA

¿Entonces, cómo se adapta la IA en la educación? En el ámbito universitario la IA se viene integrando a carreras tradicionales y también está creando nuevas especialidades.

Al cerrar el 2025, un informe de The New York Times indicaba que “más de 3000 estudiantes se matricularon en una nueva facultad de inteligencia artificial”, de la University of South Florida. Lo mismo sucedía en la Universidad de California, entre otras.

En nuestro país también se viene creando carreras y facultades dedicadas a la IA.

Señala Meléndez que “las carreras de sistemas también usan bastante la IA, ya que los ayuda a elaborar diferentes programas”

Otras carreras que generan interés y que se adaptan a la IA son aquellas dedicadas al conocimiento de negocios, comunicación, marketing, educación, según informe de la agencia Andina.

El caso de la enseñanza de idiomas

En la relación de la IA con la educación, la enseñanza de idiomas sobresale.

Comenta Meléndez que la IA “viene a ser un aliado bastante positivo porque en desarrolla mucho el pensamiento crítico en el idioma”.

Y en la práctica esto se refleja en el informe global Assessment Evolved: Formative Assessment in a Generative AI Era, de Pearson. Señala que el 64% de los estudiantes ya utiliza IA para actividades académicas y, entre quienes la usan, el 80% recurre a estas herramientas al menos una vez por semana.

El uso de la inteligencia artificial se adapta a la enseñanza de idiomas. (Foto: magnific.com)

Sobre la enseñanza de inglés, indica que se suele emplear para practicar la escritura, mejorar la gramática, ampliar el vocabulario o recibir retroalimentación inmediata. Alejandra Bacca plantea que la propuesta es trabajar con objetivos de aprendizaje ya sea habilidad oral, habilidad escrita, de recepción de escucha o de lectura.

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“Por ejemplo, el estudiante puede utilizar la IA para corregir sus propios trabajos, pero con un enfoque de análisis: en qué me equivoqué, cómo se debía realizar o cuáles son los ejemplos claves para mejorar. De repente, pueden usar un chatbot para trabajar diálogos activos en diferentes situaciones y puedan conversar con la IA”, explicó.

Y uno de los efectos de la aplicación de la IA es que puede reducirse el tiempo de enseñanza.

“Sí, consideramos que sí, porque vamos a tener mayor exposición y mejores herramientas. No solamente consideramos de que el tiempo puede reducirse, sino que el acercamiento al lenguaje va a ser mucho más activo y más eficaz” , indica. Y es que esto se refleja en el tiempo que invierten los docentes para hacer materiales de práctica. Recuerda la especialista que, cuando empezó a dictar inglés, crear los juegos “requería mucho de mi tiempo, de materiales físicos, de mucha implementación, y si quería hacerlos digitales, iba a requerir más tiempo”. Con la IA se puede ser mucho más dinámico, y en tiempos más cortos.

El reto: la realidad peruana

En Perú el reto recién está comenzando.

La Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial (ENIA), aprobada mediante Resolución Ministerial N.° 152-2026-PCM, establece algunos objetivos, entre ellos la creación de talentos. Es decir, busca el desarrollo de capacidades digitales. Se enfatiza que el “pilar fundamental” es el capital humano y, entre las medidas planteadas están la creación del Programa de Inteligencia Artificial, que promueve capacitaciones periódicas y asistencia técnica.

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¿Pero, cómo van las universidades en esa línea?

Señala Meléndez que las universidades particulares sí están preparadas para trabajar con la IA, ya que tienen todo el equipamiento tecnológico, “sin embargo, en en algunas universidades públicas todavía tenemos esas deficiencias de la conectividad de internet”.

“Yo creo que esa es una brecha que todavía se tiene que trabajar un poco más”, indicó.

En ese punto coincide con Alejandra Bacca.

“Debemos alinearnos a que en diferentes partes del país tengamos los recursos para usar la IA: computadoras, buena conexión a Internet, la electricidad adecuada. Tenemos esa batalla que es el poder llegar con conectividad a todas las regiones del Perú”, explicó, lo que debe ir acompañado con la capacitación docente.