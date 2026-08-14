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Resumen

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Según la firma de investigación y consultoría Omdia, en 2025 se vendieron en el mundo 8,7 millones de gafas con inteligencia artificial. (Foto de Christoph Dernbach / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Según la firma de investigación y consultoría Omdia, en 2025 se vendieron en el mundo 8,7 millones de gafas con inteligencia artificial. (Foto de Christoph Dernbach / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ CHRISTOPH DERNBACH
Por Agencia AFP

Los lentes inteligentes se están democratizando a medida que aumenta la competencia y se multiplican las funcionalidades potenciadas por la inteligencia artificial, convirtiendo estos accesorios de alta tecnología en una valiosa ayuda para personas con deficiencia visual.

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