Resumen

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Al permitir rastrear y grabar el entorno en tiempo real se corre el riesgo de exponer datos y afectar la privacidad de las personas alrededor.
Al permitir rastrear y grabar el entorno en tiempo real se corre el riesgo de exponer datos y afectar la privacidad de las personas alrededor.
Por Redacción EC

Los lentes inteligentes ya no parecen dispositivos futuristas. La nueva generación de estos accesorios incorpora cámaras, micrófonos y sistemas de inteligencia artificial capaces de rastrear y analizar el entorno en tiempo real, lo que ha encendido alertas sobre posibles riesgos para la privacidad y la seguridad digital.

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