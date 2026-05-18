Los lentes inteligentes ya no parecen dispositivos futuristas. La nueva generación de estos accesorios incorpora cámaras, micrófonos y sistemas de inteligencia artificial capaces de rastrear y analizar el entorno en tiempo real, lo que ha encendido alertas sobre posibles riesgos para la privacidad y la seguridad digital.

La compañía de ciberseguridad ESET advirtió que estos dispositivos podrían facilitar la recopilación de información sensible tanto de los usuarios como de las personas que los rodean, especialmente porque muchos modelos son cada vez más difíciles de distinguir de unos lentes convencionales.

Según la empresa, aunque algunos lentes inteligentes cuentan con una luz LED que avisa cuando están grabando, esta puede cubrirse fácilmente, dificultando que otras personas sepan que están siendo filmadas o fotografiadas.

Mario Micucci, investigador de ciberseguridad de ESET Latinoamérica, explicó que investigadores de Harvard demostraron cómo videos captados con lentes inteligentes y transmitidos en vivo pueden combinarse con sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar rostros y extraer información pública de las personas grabadas. Según el especialista, esto podría convertir a estos accesorios en herramientas de vigilancia portátil con potencial para facilitar casos de acoso, intimidación o fraude.

La firma también alertó que cualquier dato sensible compartido involuntariamente con plataformas de IA podría quedar expuesto. Entre la información que podría captarse se encuentran PIN de tarjetas, contraseñas escritas en dispositivos y documentos bancarios o facturas con datos personales.

Otro de los riesgos identificados es el llamado “shoulder surfing”, una práctica en la que personas observan discretamente información confidencial en espacios públicos. ESET señaló que, combinado con tecnologías de reconocimiento facial, esto podría permitir la creación de perfiles digitales detallados para ejecutar ataques de phishing o incluso suplantación de identidad.

La compañía agregó que los lentes inteligentes también pueden ser vulnerables a hackeos mediante técnicas tradicionales, como aplicaciones maliciosas, redes Wi-Fi falsas, explotación del sistema operativo o códigos QR fraudulentos. Según Micucci, estos ataques podrían derivar en robo de datos, control de cuentas e incluso vigilancia no autorizada.

Ante este escenario, ESET recomendó mantener el software actualizado, utilizar contraseñas robustas y autenticación multifactor, evitar redes Wi-Fi públicas sin VPN y revisar periódicamente las grabaciones almacenadas. También sugirió a las personas mantenerse atentas en espacios públicos ante posibles usos indebidos de estos dispositivos.

“En muchos casos, la competencia por la innovación avanza más rápido que la protección de los derechos de los usuarios”, advirtió Micucci, quien señaló que seguir de cerca el desarrollo de estas tecnologías será clave para proteger la privacidad y la seguridad de las personas.