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Resumen

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Una de las claves para evitar alucinaciones está en la calidad de los datos de entrenamiento. (Foto referencial: magnific.com)
Una de las claves para evitar alucinaciones está en la calidad de los datos de entrenamiento. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

El funcionamiento interno de la inteligencia artificial podría ofrecer una solución a la amenaza del “colapso del modelo” de la IA, evitando potencialmente un número creciente de alucinaciones provocadas por la IA en el futuro, según un trabajo del King’s College de Londres (Reino Unido).

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