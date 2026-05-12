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Resumen

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Investigación muestra cómo la IA es usada por cibercriminales. Sin embargo no se ha evidenciado uso de herramientas como Gemini o Mythos. (Foto: magnific.com)
Investigación muestra cómo la IA es usada por cibercriminales. Sin embargo no se ha evidenciado uso de herramientas como Gemini o Mythos. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Google Threat Intelligence Group (GTIG) ha alertado del que considera que es el primer uso de la inteligencia artificial (IA) para desarrollar una vulnerabilidad de día cero, además de destacar el empleo de esta tecnología para explotar vulnerabilidades a gran escala, mejorar las capacidades de ofuscación y eludir las salvaguardias de los modelos de lenguaje grande (LLM).

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