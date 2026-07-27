Cuando se usa una selfie para acceder, se utilizan varias capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad. (Foto: Pixabay)
Cuando se usa una selfie para acceder, se utilizan varias capas de seguridad para ayudar a prevenir intentos de suplantación de identidad. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

Google presentó una nueva opción que permite a los usuarios elegibles recuperar el acceso a su Cuenta de Google mediante una selfie en video cuando no tengan a mano su teléfono o computadora habitual.

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