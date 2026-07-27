Google presentó una nueva opción que permite a los usuarios elegibles recuperar el acceso a su Cuenta de Google mediante una selfie en video cuando no tengan a mano su teléfono o computadora habitual.

La compañía señaló que la herramienta busca ampliar las opciones de recuperación y proteger la información almacenada en la cuenta, como fotografías, correos electrónicos y documentos.

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Cómo se configura y utiliza la selfie en video

Para configurar la función, el usuario deberá mirar la cámara de su dispositivo y seguir unas breves instrucciones para mover la cabeza y capturar el rostro desde distintos ángulos.

Si más adelante pierde el acceso, podrá grabar otra selfie. El sistema comparará el nuevo video con el registro almacenado previamente para verificar su identidad y permitirle volver a ingresar a la cuenta.

Privacidad y seguridad

Google indicó que la grabación se registrará y almacenará de forma cifrada con el consentimiento del usuario. También podrá eliminarse en cualquier momento desde la Cuenta de Google y, salvo autorización expresa, solo se utilizará para facilitar el acceso.

Para evitar intentos de suplantación mediante fotografías, videos manipulados o deepfakes, el sistema comparará ambas grabaciones y solicitará movimientos sencillos que permitan comprobar que hay una persona frente a la cámara. La empresa añadió que aplicará sus controles habituales para detectar intentos de inicio de sesión sospechosos.

La función se suma a otras opciones de acceso y recuperación ofrecidas por Google, como las llaves de acceso y los contactos de recuperación.

Los usuarios pueden comprobar si su cuenta es elegible y configurar la función en g.co/signin-selfie.