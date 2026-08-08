El estudio del ADN permitirá a los médicos predecir el riesgo de enfermedades de cualquier paciente. (Foto por MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB / Science Photo Library via AFP)
El estudio del ADN permitirá a los médicos predecir el riesgo de enfermedades de cualquier paciente. (Foto por MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB / Science Photo Library via AFP)
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Cada célula humana contiene un núcleo con 23 pares de cromosomas. En cada par, uno se hereda del padre y otro de la madre. Identificar los genes de cada copia del cromosoma era uno de los retos para perfeccionar el genoma humano y ahora se ha logrado.

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