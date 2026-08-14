La plataforma de streaming Twitch ha estado usando de forma silenciosa el contenido creado por streamers para entrenar los modelos de inteligencia artificial (IA) de Amazon.

El miércoles pasado, el creador Zach Bussey compartió una captura de pantalla en la que se podía ver la nueva opción de Twitch que permite a los usuarios no participar en el entrenamiento con su contenido y sus vídeos.

Esta nueva opción aparece en el apartado de seguridad y privacidad de los ajustes de Twitch, donde a continuación se desactiva la opción ‘Entrenamiento para IA generativa’.

Una vez desactivada, Twitch ya no podrá usar el canal del usuario para entrenar los modelos de IA. De hecho, la plataforma aclaró que desactivar esta opción no inhabilita las funciones potenciadas por IA en Twitch, entre las que se incluyen los comentarios automáticos, la selección de anuncios y la moderación de chat.

La nueva opción para desactivar 'Entrenamiento para IA generativa' aparece en el apartado de seguridad y privacidad de los ajustes de Twitch. / Twitch

“Un ejemplo de lo que ocurre cuando permites que tu contenido se use para entrenar un modelo de contenido GenAI es que tu audio ayudaría a optimizar los modelos que crean texto a partir de voz, lo que ayudaría a mejorar los subtítulos de Twitch, pero también en todo Amazon”, indica la página de preguntas y respuestas de Twitch sobre el entrenamiento de IA generativa.

En otra página de preguntas y respuestas se afirma que todos los streams, VODs, clips, chats, imágenes y textos del canal pueden usarse para entrenar los modelos de IA de Amazon.

Esto no quita que si un usuario chatea en un canal donde sí se permite, o simplemente desconoce que existe este nuevo ajuste, sus conversaciones sí se usarán para entrenar la IA.

Es más, el jefe de producto de Twitch, Mike Minton, en una sesión en la plataforma para abordar la situación, afirmó que “Twitch no tiene planes de implementar una opción para que los usuarios puedan ver qué canales tienen activado el entrenamiento de IA y cuáles han optado por no participar”.

En esa misma retransmisión, Minton, al aclarar la razón por la que el entrenamiento de la IA de Amazon está activo por defecto, declaró que “existe una respuesta honesta. Y creo que la mayoría puede apreciarla: si fuera opcional, nadie participaría. Esta es la respuesta honesta. Así que va a estar activado por defecto”.

La jefa de comunidad de la plataforma, Mary Kish, aparece en escena en esa sesión al reconocer que Twitch no comunicó el cambio por correo electrónico alegando que “los creadores no siempre leen sus correos”, y que los mensajes directos y el boca a boca difunden mejor la información.

Minton, ya más tarde en la sesión, aseguró que, si él fuera un streamer, seguramente no desactivaría la opción de entrenar los modelos de IA de Amazon.

Según indica el medio especializado Kotaku, los gigantes tecnológicos están desesperados por ganar la ‘Guerra de la IA’ y por alimentar los modelos de IA generativa con más contenido.

Cabe recordar que, ante las presiones de medios y editoriales, las empresas de IA están empezando a firmar acuerdos millonarios por ese contenido. La propia Amazon paga a The New York Times entre 20 y 25 millones de dólares al año, según The Wall Street Journal, por la licencia de sus textos para Alexa y el entrenamiento de sus modelos fundacionales.

A los streamers de Twitch, en cambio, se les pide que “colaboren” por defecto, admitiendo, tal como ha hecho la plataforma, que, si fuera opcional, nadie lo haría.