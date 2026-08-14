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Resumen

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Twitch, perteneciente a Amazon, es una de las plataformas de streaming más populares. (Foto de Klaudia Radecka / NurPhoto vía AFP)
Twitch, perteneciente a Amazon, es una de las plataformas de streaming más populares. (Foto de Klaudia Radecka / NurPhoto vía AFP)
/ KLAUDIA RADECKA
Por Agencia Europa Press

La plataforma de streaming Twitch ha estado usando de forma silenciosa el contenido creado por streamers para entrenar los modelos de inteligencia artificial (IA) de Amazon.

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