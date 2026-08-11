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Resumen

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Mark Zuckerberg tiene una voz diferente en el debate sobre el manejo de la IA en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Mark Zuckerberg tiene una voz diferente en el debate sobre el manejo de la IA en Estados Unidos. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió el lunes reducir las barreras para la inteligencia artificial(IA) de código abierto, en medio de la intensa competencia global con China.

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