El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, pidió el lunes reducir las barreras para la inteligencia artificial(IA) de código abierto, en medio de la intensa competencia global con China.

En un extenso ensayo publicado el lunes sobre el futuro de la IA, Zuckerberg pidió que Estados Unidos compita contra China y evite la “tiranía gubernamental” sobre este conjunto de tecnologías.

Asimismo, que se garantice que la “superinteligencia” artificial esté disponible para todo el mundo.

Sus competidores OpenAI y Anthropic se centran en gran medida en modelos de IA cerrados.

Meta ha invertido miles de millones de dólares en su división de IA, conocida como Meta Superintelligence Labs, mientras intenta estar al nivel de OpenAI y Anthropic, creadores de ChatGPT y Claude, respectivamente.

El ensayo acompañó el lanzamiento de un nuevo modelo que puede ejecutarse en una computadora personal.

Zuckerberg anunció el lunes en un video en Instagram que su empresa abriría los parámetros de su último modelo de IA, lo que permitiría que el público lo descargara.

Los parámetros son los cálculos o reglas que determinan cómo se comporta un sistema de IA.

El ejecutivo dijo que Meta también lanzaría una nueva clase de modelos de IA de código abierto, diseñados para ejecutarse en una computadora portátil.

“En lugar de centralizar la superinteligencia, deberíamos distribuirla ampliamente y dar a cada persona la capacidad de dirigirla”, dijo Zuckerberg.

Apuntó contra firmas que están “centradas en crear IA para empresas, gobiernos u otras instituciones”, y argumentó que esto inclinaría la balanza a favor de entidades en lugar de individuos.

Zuckerberg añadió que los laboratorios extranjeros de IA tienen ventaja sobre los estadounidenses, que deben cumplir con restricciones sobre los datos de entrenamiento.

“No creo que restringir el acceso a modelos de código abierto extranjeros sea una solución eficaz”, indicó.

“Nuestro objetivo debería ser que los modelos de código abierto estadounidenses sean los mejores a nivel mundial. Para eso es necesario eliminar los obstáculos que dificultan que los modelos de código abierto estadounidenses compitan”, concluyó.

Desarrolladores en China, entre ellos Alibaba, DeepSeek y Moonshot, han creado en los últimos meses modelos abiertos avanzados y más asequibles, lo que ha impulsado a las empresas estadounidenses a bajar precios y construir sus propios modelos más baratos.

El ensayo de Zuckerberg se divulgó en medio del debate en Estados Unidos sobre cómo regular a los desarrolladores de IA, además de la creciente resistencia local a la construcción de centros de datos que alimentan esta tecnología.

Ante esto, Meta lanzará un fondo de 1.000 millones de dólares para apoyar directamente a las comunidades alrededor de sus instalaciones, dijo un portavoz a la AFP.