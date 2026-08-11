YouTube ha modificado su Programa de Socios de YouTube (YPP) con nuevas reglas de monetización, de manera que los nuevos creadores de contenido necesitarán al menos 1.000 suscriptores y 8.000 horas de visualización válidas durante el último año para formar parte del programa.

La plataforma de contenido en ‘streaming’ cuenta con más de 3 millones de creadores en el programa y, por primera vez desde 2018, ha implementado los primeros cambios significativos para “garantizar que YPP continúe siendo líder en la economía de los creadores, recompensando de manera significativa a los creadores activos”.

En este sentido, con la premisa de “pagar aún más a los creadores en 2027 que en 2026”, ha anunciado nuevas reglas para poder inscribirse en el programa de socios y optar a la monetización, como ha compartido en un comunicado en su blog.

En la actualidad, para inscribirse en el programa de socios, YouTube requiere al menos 1.000 suscriptores con 4.000 horas de visualización en el último año o 10 millones de visualizaciones de Shorts en los últimos 90 días.

Sin embargo, a partir del 1 de febrero del próximo año, los nuevos creadores necesitarán al menos 1.000 suscriptores y 8.000 horas de visualización válidas durante el último año para poder optar al programa. Igualmente, también podrán acceder si acumulan 20 millones de visualizaciones válidas en las publicaciones de Shorts en los últimos 90 días.

Partner Program de YouTube. / Territorio Necrópolis (YouTube) / Europa Press

Igualmente, los creadores que hayan acumulado 10 millones de visualizaciones válidas de Shorts en los últimos 90 días podrán optar a la participación en los ingresos por publicidad y suscripciones en Shorts. Los canales que no alcancen este umbral, permanecerán en el programa y seguirán generando ingresos, pero con el contenido de formato largo.

Siguiendo esta línea, lo socios que actualmente forman parte del YPP también tendrán que contar con nuevas normas. Así, YouTube ha detallado que deberán mantener 1.000 horas de visualización anuales o un millón de visualizaciones de Shorts para mantenerse en el programa.

No obstante, estas nuevas normas no se tendrán en cuenta si los creadores publican dos vídeos largos o cinco Shorts cada 90 días, con lo que permanecerán dentro del programa. Con todo, si el creador no publica contenido de cualquier tipo durante seis meses, quedarán eliminados del programa.

Además de todo ello, YouTube ha anunciado que está ampliando la suscripción Premium Lite a todos los países donde ofrece actualmente la suscripción YouTube Premium. De esta forma, más usuarios podrán ver vídeos sin anuncios, pero sin incluir el acceso a la música en ‘streaming’ de YouTube Music.

Tal y como lo ha explicado la compañía, con estos suscriptores adicionales de YouTube, “los creadores podrán esperar mayores ingresos”, ya que se espera que haya más usuarios visualizando su contenido en la plataforma a través de esta suscripción.

Igualmente, ha especificado que los creadores obtienen ingreso de estas suscripciones a través de un fondo específico para cada tipo de suscripción: “el 30 por ciento de los ingresos netos para Premium y el 60 por ciento para Premium Lite”.