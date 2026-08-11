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Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Agencia Europa Press

YouTube ha modificado su Programa de Socios de YouTube (YPP) con nuevas reglas de monetización, de manera que los nuevos creadores de contenido necesitarán al menos 1.000 suscriptores y 8.000 horas de visualización válidas durante el último año para formar parte del programa.

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