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El éxito de Alerta Minsa explicado

“Algunos detractores del gobierno están criticando el uso de estas redes sociales. Sin embargo, es una estrategia ganadora para el gobierno utilizar estos espacios para comunicarse directamente con la población”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Qué sientes cuando percibes que una injusticia ha sido cometida? Lo más probable es que sientas rabia contra quien percibes que ha cometido dicha injusticia. La psicología evolutiva ha documentado que la rabia se desarrolló para detectar “tramposos” –quienes se benefician de un sistema de intercambio social sin contribuir– y recalibrar su conducta hacia la cooperación (Petersen, Sznycer, Cosmides & Tooby, 2012). Esta emoción se activa sobre todo cuando el daño se percibe como intencional: atribuido a la desidia de alguien, genera rabia (Petersen, 2010). En la antigüedad, cuando los recursos eran escasos y debían compartirse para asegurar la subsistencia del grupo, si había un defector, se buscaba corregir su conducta expresándole rabia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.