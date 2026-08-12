El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Es tiempo de gobernar

“No hay camino fácil para salir de nuestra catástrofe, pero no lo lograremos repitiendo las recetas que nos condujeron a la misma”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Tv Perú)
    (Foto: Tv Perú)

    Uno de los aspectos más débiles de nuestro sistema político es la gestión gubernamental. Por eso me llamó la atención el discurso de la presidenta Fujimori, porque, más que un plan de acción, lo que nos presentó fueron ofrecimientos típicos de una campaña. Será que la mandataria ha estado en tantas elecciones que le resulta difícil cambiar y convertirse en gestora. Los siete objetivos planteados son casi todos más de lo mismo, lugares comunes que no han funcionado. Por ejemplo, el objetivo de combatir los estragos del fenómeno de El Niño está basado en la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y programas, eso se ha intentado hacer y no ha dado resultados duraderos. El segundo objetivo de combatir la inseguridad se sustenta en la intervención de las Fuerzas Armadas, algo que se ha intentado en todos los gobiernos de este milenio.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.