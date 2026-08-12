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Gobernar con las ciudades

“La vivienda y el desarrollo urbano deben ser una prioridad nacional”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Ilustración: Giovanni Tazza

    Hemos iniciado un nuevo ciclo presidencial, y con él se renuevan los compromisos y proyectos que debieran orientar al país hacia un mejor futuro. El nuevo gobierno no llega con una agenda en blanco. Para el proceso electoral, Fuerza Popular presentó un plan de gobierno que planteaba diversas acciones, algunas vinculadas al desarrollo urbano y la vivienda. Sin embargo, ninguna de ellas fue recogida de forma explícita en el mensaje a la nación del 28 de julio. Esta omisión debiera llamarnos la atención.

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