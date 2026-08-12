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El voto dirimente

“Un posible uso constante del voto dirimente puede desgastar la figura de Miguel Torres como presidente del Senado”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Entrevista a Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y segundo vicepresidente de la República. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
    Entrevista a Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y segundo vicepresidente de la República. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
    / JOEL ALONZO

    La votación para la elección de la Mesa Directiva nos dejó un panorama dividido para el Senado: 30 votos para el bloque de derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular) y 30 votos para el bloque de izquierda (Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno). Esto plantea la pregunta sobre cómo se definirán las mayorías en la Cámara Alta: por traición (tal como pasó en la elección de la presidencia) o por el voto dirimente (de la presidencia).

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