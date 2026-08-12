Por Redacción EC

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), anunciado por Keiko Fujimori durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio, se aplicará de manera progresiva. La medida contempla elevar el sueldo mínimo hasta alcanzar los S/1.300. El Gobierno plantea este mecanismo para evitar un impacto brusco en la inflación. Asimismo, busca reducir las posibles dificultades que el aumento podría generar en las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con lo explicado por Cuba, el incremento se realizará en dos etapas para alcanzar el nuevo monto establecido. El primer aumento será de S/100, mientras que el segundo ascenderá a S/70. De esta manera, la RMV pasará gradualmente de su valor actual hasta los S/1.300 anunciados. La estrategia pretende equilibrar la mejora de los ingresos de los trabajadores con la estabilidad de los precios y los costos empresariales.