El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), anunciado por Keiko Fujimori durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio, se aplicará de manera progresiva. La medida contempla elevar el sueldo mínimo hasta alcanzar los S/1.300. El Gobierno plantea este mecanismo para evitar un impacto brusco en la inflación. Asimismo, busca reducir las posibles dificultades que el aumento podría generar en las micro y pequeñas empresas. De acuerdo con lo explicado por Cuba, el incremento se realizará en dos etapas para alcanzar el nuevo monto establecido. El primer aumento será de S/100, mientras que el segundo ascenderá a S/70. De esta manera, la RMV pasará gradualmente de su valor actual hasta los S/1.300 anunciados. La estrategia pretende equilibrar la mejora de los ingresos de los trabajadores con la estabilidad de los precios y los costos empresariales.

Esta es la fecha que indica el ministro de Economía y Finanzas sobre el incremento del sueldo mínimo

El aumento del salario mínimo todavía no tiene una fecha definida, pese a que el Gobierno ya anunció su intención de elevar progresivamente la RMV. El ministro de Economía, Elmer Cuba, señaló que el cronograma será coordinado con el titular de Trabajo, Juan Sheput, quien asumió el cargo el 28 de julio. La propuesta deberá pasar por una etapa de diálogo antes de conocerse cuándo comenzará a aplicarse. El planteamiento será llevado al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), espacio que reúne a representantes de empleadores y trabajadores. Allí se discutirá la propuesta del Ejecutivo antes de definir los siguientes pasos. El proceso cobra especial relevancia porque el incremento busca llevar la RMV hasta S/1.300 en dos etapas. Por ahora, la fecha de cada aumento continúa siendo una incógnita.

¿Cuál ha sido el objetivo por las cuales se tomó una decisión sobre este incremento de sueldo?

Cuba, explicó que el incremento de la RMV busca fortalecer la capacidad de compra de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Para alcanzar la nueva cifra prevista, el aumento será dividido en dos etapas: una primera de S/100 y una segunda de S/70. La estrategia pretende evitar que el ajuste genere un impacto inmediato en la economía. Con ello, el Gobierno busca aplicar la medida de manera gradual.

Asimismo, sostuvo que fraccionar el incremento permitirá reducir posibles efectos sobre la inflación y los precios de bienes y servicios. También señaló que se busca evitar que el aumento eleve demasiado los costos laborales y limite la contratación en las empresas de menor tamaño. En ese contexto, reafirmó que las micro y pequeñas empresas recibirán medidas de apoyo durante la implementación de la nueva RMV. La propuesta busca equilibrar una mejora salarial con la estabilidad económica y empresarial.

El aumento a los S/1.300 es insuficiente para los trabajadores, por lo que se debería subir hasta S/1.300

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) considera que elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.300 no sería suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores. El gremio sostiene que el nuevo monto debería guardar una relación más cercana con el costo real de vida. Frente a la propuesta del Gobierno, la central sindical plantea una cifra mayor como incremento inmediato. Su demanda apunta a establecer el salario mínimo en S/1.500. La posición de la CGTP también genera tensión en torno al proceso de discusión del aumento salarial. Luego de que el Gobierno anunciara que llevaría la propuesta al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), el gremio sindical pidió evitar que el incremento quede sujeto a nuevas negociaciones. Para la organización, la mejora de la RMV debería concretarse sin mayores demoras. El debate, así, enfrenta la propuesta oficial de S/1.300 con una exigencia sindical de S/1.500.