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Augusto Zegarra, director de “Runa Simi”, durante el recorrido internacional del documental que aborda la reivindicación de las lenguas originarias.
Augusto Zegarra, director de “Runa Simi”, durante el recorrido internacional del documental que aborda la reivindicación de las lenguas originarias.
Por Ángel Navarro Quevedo

El quechua llegará a una sala de cine de Nueva York a través de una historia nacida en Cusco. “Runa Simi”, ópera prima documental de Augusto Zegarra, tendrá una corrida comercial de una semana en el DCTV Firehouse Cinema, del 28 de agosto al 3 de septiembre. La película, que ya acumula 27 premios tras recorrer más de 60 festivales en más de 30 países, fue reconocida con el Premio Albert Maysles a Mejor Director Emergente de Documental en el Festival de Tribeca y con el Premio del Jurado Joven en Sheffield DocFest.

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