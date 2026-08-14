El quechua llegará a una sala de cine de Nueva York a través de una historia nacida en Cusco. “Runa Simi”, ópera prima documental de Augusto Zegarra, tendrá una corrida comercial de una semana en el DCTV Firehouse Cinema, del 28 de agosto al 3 de septiembre. La película, que ya acumula 27 premios tras recorrer más de 60 festivales en más de 30 países, fue reconocida con el Premio Albert Maysles a Mejor Director Emergente de Documental en el Festival de Tribeca y con el Premio del Jurado Joven en Sheffield DocFest.

La película sigue a Fernando Valencia, actor de doblaje cusqueño de 29 años, activista indígena y padre de Dylan, un niño de ocho años. A través de su proyecto Quechua Clips, Valencia comenzó a recrear en quechua escenas conocidas de películas y series animadas, una experiencia que le permitió descubrir que existía un público interesado en escuchar esas historias en su propia lengua. El proyecto adquirió así una dimensión que iba más allá del entretenimiento y puso en discusión la presencia de las lenguas originarias en la cultura audiovisual.

Fernando Valencia, protagonista de “Runa Simi”, impulsa el doblaje de películas y series al quechua a través de su proyecto Quechua Clips.

El siguiente paso fue más ambicioso. Valencia decidió intentar doblar al quechua “El rey león”, la película animada de Disney estrenada en 1994. Con un estudio casero y el acompañamiento de su hijo, el protagonista enfrenta rechazos, dificultades y momentos de incertidumbre mientras intenta convertir aquella idea en una realidad. Zegarra registra ese proceso durante nueve años y convierte la travesía personal de Valencia en una reflexión sobre representación, identidad y justicia lingüística.

La llegada de “Runa Simi” a Nueva York prolonga el recorrido internacional de una película que también ha sido reconocida en Palm Springs, Annecy, DocsMX, Biarritz, Lima, Minneapolis St. Paul y Bruselas. La exhibición en el DCTV Firehouse incluirá sesiones de preguntas y respuestas con Zegarra y Valencia después de algunas funciones. La película, producida por Claudia Chávez Lévano y Paloma Iturriaga y con Benjamin y Peter Bratt entre sus productores ejecutivos, podrá verse en español, quechua e inglés, con subtítulos en inglés.