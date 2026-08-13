Las películas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre hasta marzo de 2027 | Foto: Archivo GEC
Las películas estarán disponibles a partir del 1 de septiembre hasta marzo de 2027 | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Netflix anunció que incorporará 35 filmes protagonizados por Mario Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, a partir del 1 de septiembre hasta marzo de 2027, como parte de una sección especial por el Dia del Cine Mexicano.

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