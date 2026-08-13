Netflix anunció que incorporará 35 filmes protagonizados por Mario Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, a partir del 1 de septiembre hasta marzo de 2027, como parte de una sección especial por el Dia del Cine Mexicano.

La colección incluirá películas como ‘Pepe’, ‘Ni sangre ni arena’, ‘El analfabeto’, ‘El padrecito’, ‘El bombero atómico’, ‘El siete machos’, ‘Su excelencia’ y ‘El bolero de Raquel’, entre otros títulos del reconocido actor y comediante.

"Sube y Baja", película protagonizada por Cantinflas, muestra al actor interpretando a Jorge Maciel. (Foto: Latina)

Mario Moreno Reyes (1911-1993) es considerado una de las principales figuras del cine de oro mexicano. Su personaje Cantinflas, caracterizado por un particular estilo de hablar con expresiones populares y juegos de palabras, dio origen al verbo “cantinflear”, utilizado para referirse a un discurso sin fondo.

El actor, guionista y comediante participó en cerca de medio centenar de películas, principalmente dirigidas al público hispano, aunque alcanzó reconocimiento internacional con ‘La vuelta al mundo en 80 días’ (1956), cinta por la que obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia o Musical.

Hoy, a sus 76 años, Ramón García recibe el Premio Luces a la Trayectoria con gratitud. Lo asume como un reconocimiento a su carrera, pero también a la forma en que la ha construido: con trabajo constante, disposición para aprender y no detenerse.

Además de la llegada de las películas de Cantinflas, Netflix prepara el proyecto ‘35 días’, una producción ambientada en México que contará la historia de Julián, un periodista de viajes que busca recuperarse de una adicción al alcohol durante un periodo de rehabilitación.

La plataforma también aprobó la secuela de ‘Contraataque’, thriller estrenado en 2025 que sigue a un escuadrón de élite de las Fuerzas Especiales de México en una operación contra grupos criminales.

*Con información de EFE