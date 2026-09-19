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Resumen

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Patricio Guzmán ( 1941-2026 ) dirigió también las cintas “Nostalgia de la luz”, “El botón de nácar” y “La cordillera de los sueños”. Las tres pueden verse en Netflix. (Foto: Matt Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Patricio Guzmán ( 1941-2026 ) dirigió también las cintas “Nostalgia de la luz”, “El botón de nácar” y “La cordillera de los sueños”. Las tres pueden verse en Netflix. (Foto: Matt Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
/ MATT CARR
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

El pasado 11 de setiembre, cuando se cumplieron 53 años del derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, la plataforma MUBI estrenó la trilogía denominada “La batalla de Chile” (1975), poderoso e influyente documental dirigido por Patricio Guzmán. Apenas cuatro días después, se anunciaba el fallecimiento del cineasta en París, donde vivió exiliado hasta sus últimos días. Tenía 85 años.

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ObituarioReporta el fallecimiento de un individuo, repasando su vida y sus logros, las controversias en las que hubiera estado envuelto y el recuerdo de las personas que lo conocieron.