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Resumen

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Josh O'Connor junto a Eve Hewson en escena de "El día de la revelación".
Josh O'Connor junto a Eve Hewson en escena de "El día de la revelación".
/ Universal Pictures and Amblin En
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Ligeros ‘spoilers’ en esta reseña, por si aún no han visto la película. Así que lea usted a discreción. El esperado regreso de Steven Spielberg a la temática alienígena (más de 20 años después de una adaptación como “La guerra de los mundos” y más de 45 tras una historia de su propia firma como “E.T.”) ha provocado una lógica expectativa, también acompañada de una intensa campaña de marketing que la vinculaba a leyendas urbanas o teorías de conspiración como el caso Roswell.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.