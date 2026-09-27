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Resumen

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"Las aventuras del Coyote que busca al Correcaminos sugieren algunas preguntas sobre el absurdo y el sinsentido de la vida", escribe Alonso Cueto. (Foto: Warner Bros)
"Las aventuras del Coyote que busca al Correcaminos sugieren algunas preguntas sobre el absurdo y el sinsentido de la vida", escribe Alonso Cueto. (Foto: Warner Bros)
Por Enrique Planas

A pesar de su popularidad entre mis amigos, siempre fui un enemigo declarado de los dibujos animados. Las caricaturizaciones de animales convertidos en humanoides o de humanos animalizados producían seres ridículos y algo grotescos, en el mejor de los casos unos divertimentos pasajeros. El pato Donald me parecía un ser repelente, lo mismo que el ratón Mickey o el Conejo de la Suerte. La única vez que me interesaron Tom y Jerry fue cuando Cortázar los menciona al paso en su obra maestra “Cartas de mamá”.

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